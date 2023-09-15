Посвятила женщинам за 30: песня Оли Цыбульской "Вызывай полицию" вирусится в сети

Оля Цыбульская порадовала фанатов премьерой трека "Вызывай полицию". Новая композиция певицы воспевает жизнь здесь и сейчас. И как уже успели отметить слушатели, стала саундтреком прекрасного настроения.

Песня напоминает, что идеальные условия, в ожидании которых живет много людей, могут никогда не сбыться, особенно во время войны. Поэтому не нужно ждать какого-то определенного момента, нужно просто делать все для того, чтобы быть счастливым.

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Оля Цыбульская презентовала песню "Вызывай полицию"

Новую композицию певица посвятила всем женщинам за 30. Поскольку, по словам Цыбульской, нужно бояться не морщин, а дурацких мыслей.

Я когда-то думала, что 30+ — это глубокая старость, а мне пишут в директ 18-летние ребята и священники. Молодые парни делают комплименты зрелости и телу, а святые отцы поздравляют с праздниками и переживают за душу. Спасибо всем,

– иронически прокомментировала премьеру исполнительница.

Также она опубликовала видеоклип на песню, который снимали в Киеве.

Оля Цыбульская – "Вызывай полицию": смотрите видео онлайн

Реакция слушателей

Под клипом на "Вызывай полицию" поклонники поделились, что после прослушивания песни настроение сразу становится лучше.

"Классная песня. Пусть летит, спасибо за настроение";

"Это так энергично! Спасибо вам за творчество";

"Саундтрек прекрасного настроения и дня! Добавили в плейлист";

"Заряд настроения на целый день! Спасибо за песню. Очень и очень круто";

"Супер песня и клип. Поздравляю с премьерой";

"Клип, музыка, текст, актуальность - все топ";

"Ох эти движения, эта харизма и эта песня";

"Классная песня".

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