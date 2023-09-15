Там она оставила строчку из песни украинской рок-группы Machete, которая умалчивает российскую агрессию. Коллектив даже объявил о концерты в России и объяснил свою идею выступить в стране-террористке желанием "нести любовь".

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Ксения Мишина процитировала рок-группу Machete

Она под своей новой публикацией написала текст из песни "Ныряй без остатка", который перевела на украинский язык.

И смотрю на мир этот дикий, как на шоу,

– отметила актриса.

Оригинал такой: "Как же мне хорошо, что я тебя нашел, и смотрю на этот мир на дикий, как на шоу".