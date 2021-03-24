Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская ошеломила поклонников фотосессией на фоне бескрайнего моря. Артистка удивила дерзким образом и в очередной раз показала свою женственность и обольстительность.

Оля Цибульская умеет удивлять. Она показала вариант стильного образа, а также поделилась с многотысячной аудиторией подписчиков своими размышлениями.

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Look Оли Цибульской

Звезда предстала перед камерой на фоне бескрайнего Черного моря и синего неба. Цибульская надела черные кожаные брюки и водолазку. Среди верхней одежды выбрала белое пальто, которое не застегивала. Такой аутфит соединила с белыми ботинками на каблуке.

Особого шарма и дерзости образу Оли добавили оригинальные солнцезащитные очки. Уши она украсила блестящими серьгами. Волосы певица уложила назад, а на лице сделала макияж с нюдовой помадой на губах.

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Что Цибульская написала в публикации

"Мы живем так, будто можно переписать. Как будто вечные как музыка Моцарта. И только когда упираемся в жизнь буквально – чувствуем, что время – самая быстрая электричка. Кто вокруг? Куда я иду? Стоит ли столько часов на такой скорости в этом вагоне? Есть же другие, которые не спешат и счастливы", – отметила Оля.

И я учусь. Спешить медленно. Рассчитывать силы и замечать седые волоски. Это не старость. Это время ставит закладки в мою голову: "Не забудь важное. Не бойся жить. Поймешь только тогда, когда попробуешь,

– отметила артистка.

Также Цибульская добавила, когда снимала сториз, то увидела у себя на голове 3 седых волоска. И только посмеялась над собой.