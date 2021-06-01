Оля Цибульская призналась, повлиял ли развод Дзидзьо на их отношения

Слухи о романе Оли Цыбульской с Дзидзьо ходят давно. Популярные артисты только подогревают интерес публики новыми жаркими дуэтами. Однако певица заверила, что даже после развода музыканта между не будет ничего, кроме дружбы.

В конце апреля стало известно, что Дзидзьо уже более полгода не живет с женой Ярославой Хомой, которая ворвалась в украинский шоу-бизнес как певица SLAVIA. Супруги разводятся после 8 лет брака. После ряда скандальных признаний артистки одни обвиняют в разрыве Дзидзьо, другие – Оля Цибульскую. Однако автор хита "Киця" уверяет, что после того, как коллега стал холостяком, их отношения никак не изменились.

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Певица намекнула, что если бы между ними с Дзидзьо была "химия", то ее не остановили бы ни SLAVIA, ни штамп в паспорте.

Если бы мы должны были стать друг для друга чем-то большим, мы бы сделали это давным-давно. И он – харизматичный и темпераментный петух, и я – с перцем. Если бы я хотела этого мужчину, то меня бы ничего не остановило,

– заверила Оля Цибульская.

Артистка раз отметила, что знала Михаила Хому задолго до того, как он стал суперпопулярным артистом Дзидзьо и поддерживала его на протяжении всего творческого пути. Они любят друг друга, но только как друзья.

"Мы с Мишей знаем друг друга с детства. Он видит, сколько сделано у меня, я вижу, сколько сделано у него. Мы друг другу на ухо рассказываем, сколько всего пришлось пережить, что я его люблю всем сердцем. Как брата, как человека, как профессионала. Всегда молюсь за него Богу, прошу, чтобы у него все было хорошо, потому что он замечательный артист", – добавила Оля Цибульская.

Полное интервью Оли Цыбульской: смотрите видео онлайн

Добавим, Оля Цибульская комментировала развод Дзидзьо. Тогда она акцентировала, что не состояла ни в каких отношениях с артистом, кроме рабочих. Как выяснилось, певица даже получала угрозы от SLAVIA, ее родственников и подруг.