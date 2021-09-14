Аккаунты звезд в социальных сетях интересны не только их поклонникам, но и друзьям, другим известным людям. Поскольку из-за насыщенного рабочего графика редко удается видеться, то знаменитости часто общаются именно в мессенджерах.

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Цибульская заблокировала Козловского в инстаграме

Артистка рассказала, что инцидент произошел, когда она была ведущей Черноморских игр. Тогда Виталий унизил коллегу, сказав, что она надела платье, в котором выглядит мочалкой.

После этого Оля решила заблокировать Козловского в инстаграме. Но обида была недолгой. На следующий день мужчина понял свой поступок, позвонил Цибульской и извинился перед ней.

Это продолжалось буквально 2 дня. Он "прозрел", позвонил и извинился,

– вспомнила певица.

Конфликты между украинскими звездами

В шоу-бизнесе часто случаются конфликты. Среди инцидентов, произошедших между украинскими звездами в этом году: