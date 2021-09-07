После школы Оля Цибульская из городка Радивилов, что на Ровенщине, поступила в Киевскую академию эстрадного и циркового искусств. В столицу она приехала с подушкой, простыней и "дыркой в кармане". На первое время ее обещали принять дальние родственники, однако когда девушка уже стояла под их дверью, те не открыли. Так, будущая звезда ночевала на вокзале.

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Дальние родственники, что пообещали приютить на первое время, дверь не открыли. Аромат бомжей, деньги, спрятанные в нижнее белье и полночи в объятиях таксофона я не забуду никогда,

– призналась артистка.

Как Оля Цибульская вспоминала ранее, тогда ее спас одноклассник Назар, который забрал в двухкомнатную квартиру с восемью соседями. На стипендию студентка покупала крабовые палочки, томатный сок и проездной на метро. На образ артистки же зарабатывала по ночам.

"Чтобы чувствовать себя артисткой надо было немного шевелиться. Работа всю ночь в ресторане за 200 гривен с кавер-бэндом и плюс 50 гривен, если помогу убрать и погрузить технику", – вспомнила певица.

Ностальгическое сообщение Цибульская дополнила архивным фото. Очевидно, кадр сделан в киевском ресторане, в котором она пела с кавер-бэндом.



Оля Цибульская / Фото из инстаграма певицы

Напомним, возможно, Оля Цибульская так и не засияла бы в украинском шоу-бизе, если бы не Дзидзьо. Именно он посоветовал школьнице ехать в Киев и получать образование профессиональной певицы. Если бы не его совет, звезда поступила бы на психологический факультет.