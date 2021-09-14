Акаунти зірок в соціальних мережах цікаві не лише їхнім шанувальникам, а й друзям, іншим відомим людям. Оскільки через насичені робочі графіки рідко вдається бачитися, то знаменитості часто спілкуються саме в месенджерах.

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Цибульська заблокувала Козловського в інстаграмі

Артистка розповіла, що інцидент трапився, коли вона була ведучою Чорноморських ігор. Тоді Віталій принизив колегу, сказавши, що вона одягнула сукню, в якій виглядає мочалкою.

Після цього Оля вирішила заблокувати Козловського в інстаграмі. Але образа була недовгою. Наступного дня чоловік зрозумів свій вчинок, зателефонував Цибульській і вибачився перед нею.

Це продовжувалося буквально 2 дні. Він "прозрів", подзвонив і вибачився,

– пригадала співачка.

Конфлікти між українськими зірками

У шоу-бізнесі часто трапляються конфлікти. Серед інцидентів, які трапилися між українськими зірками цього року, є такі: