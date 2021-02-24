Певица и ведущая Оля Цибульская устроила зимний отпуск с мужем и сыном Нестором. Семья отправилась в Карпаты и покаталась на снегоходе по заснеженным горам. Звезда показала, как развлекалась с сыном и восхитила сеть милыми кадрами.

В последние дни февраля Оля Цибульская устроила семейный отпуск в Карпатах. В солнечный день артистка с мужем и 6-летним сыном Нестором покоряла заснеженные склоны гор на снегоходе.

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Фото Оли Цыбульской с сыном

На горе на фоне ясного неба Оля Цибульская устроила съемку с сыном, а муж, как всегда, остался за кадром. Звезда предстала в черных лыжных штанах, нежно-розовой куртке, темном гольфе, обуви на высокой подошве и теплой шапке пудрового цвета. Для активного отдыха она подобрала и защитные очки, а вот макияж наносить не стала, показав природную красоту.

6-летний сын певицы Нестор наслаждался живописными склонами Карпат в темно-синей куртке, серых брюках, черной обуви, рукавицах и коричневой шапке с помпоном. На личной странице в инстаграме он также опубликовал радостное фото с горы Гемба, добавив надпись: "Девушки, привет из карпатских вершин".

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Добавим, Оля Цибульская не скрывает своего сына от поклонников и прессы, а мальчик радостно ведет личные профили в социальных сетях и часто появляется в маминых. Недавно певица вместе с Нестором покаталась на санках в Киеве.