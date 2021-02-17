Оля Цибульская сфотографировалась с собакой во Львове: атмосферные кадры
Популярная украинская певица Оля Полякова накануне Дня святого Валентина побывала во Львове. Знаменитость устроила атмосферную фотосессию с собакой прямо в центре заснеженного города.
Источник:инстаграм Оли Цыбульской
Оля Цибульская опубликовала серию миловидных снимков. Она позировала на фоне заснеженного проспекта во Львове, очаровала зимним образом и невероятно красивыми фотографиями с собакой.
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Зимний look Оли Цибульской
Для съемки артистка выбрала изысканный и комфортный наряд. Поскольку на улице было довольно холодно, Оля предстала перед камерой в широких черных брюках, теплом красном свитере с высокой горловиной. Поверх Цибульская надела коричневое пальто с роскошным мехом. Талию подчеркнула с помощью пояса в тон пальто. Такой look певица соединила с зимними сапогами на низкой подошве.
Среди аксессуаров образ исполнительницы дополняла темно-коричневая шапка и моносережка. Короткие волосы Цибульская уложила в легкие локоны и забрала набок. На лице звезда сделала макияж с коричневыми тенями на веках и персиковым помадой на губах. Также внимание привлекает ее яркий маникюр красного цвета.
Мудрость кошки – найти общий язык даже с собакой. Сегодня Всемирный день кошек. Принимаю поздравления,
– написала в публикации Оля.
Фотосессия Оли Цибульской во Львове / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Фотосессия Оли Цибульской во Львове / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Фотосессия Оли Цибульской во Львове / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Фотосессия Оли Цибульской во Львове / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Фотосессия Оли Цибульской во Львове / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Фотосессия Оли Цибульской во Львове / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Фотосессия Оли Цибульской во Львове / Фото из инстаграма Оли Цибульской
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