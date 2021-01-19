Первый снег в новом году порадовал как звездных детей, так и звездных родителей, которые на зимние каникулы остались в Украине. Оля Цибульская не стала исключением и вместе с 6-летним сыном Нестором погоняла на санках в заснеженном парке в столице.

Активные зимние развлечения семья устроила в будний день, поэтому на горке Оля Цибульская с сыном были только вдвоем. С собой мальчик прихватил голубые пластмассовые санки, от катания на которых не отказалась даже знаменитая мама. Смешные видео с малышом певица обнародовала в Инстаграме.

К теме Построил дома ракету Оля Цибульская рассказала о захвате сына

Оля Цибульская покаталась на санках с сыном

Для выхода в лютый мороз звезда выбрала пуховик лилового цвета, джинсы, песочную шапку и теплые кроссовки. Она пожаловалась, что личный стилист Ирина выбросила ее любимые угги, которые артистка привезла из Нью-Йорка, аргументируя это тем, что "угги – зло". Поэтому в минус 20 знаменитости пришлось гулять в кроссовках. Для прогулки она не стала наносить макияж, показавшись перед 800-тысячной аудиторией сторонников без косметики.

А вот сын Оли Цыбульской был одет куда теплее. Нестор катался на санках в лыжных штанах и яркой красной куртке, сапогах, забавной шапке с очками и рукавицах.



Оля Цибульская с сыном Нестором / Фото Instagram / @cybulskaya

6-летний мальчик активно съезжал с горки сам и даже успел погонять на санках с мамой. Звезда была в восторге от развлечения и весело смеялась. "Котики, вчера вы просили больше Нестора, так выпросила для вас разрешение на репортаж", – написала Оля Цибульская под фото и видео с сыном.