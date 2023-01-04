Оле Цыбульской посоветовали сделать пластику носа: что она ответила

Певице Оле Цыбульской уверенности не занимать, но фаны неожиданно намекнули ей на ринопластику. Готова ли звезда лечь под нож ради карьеры, узнайте дальше.

Лишь недавно Оля Цыбульская хвасталась, как похудела на 15 килограммов, а ей уже подкинули новую идею, как усовершенствовать себя. Кто-то из фолловеров считает, что ей нужно подкорректировать нос. Артистка ответила на это в инстаграм-сторис.

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Что Оля Цыбульская думает о пластике ради карьеры

Вопрос от подписчика звучал так: "Согласишься на ринопластику, если это поможет твоей музыкальной карьере?"

Ринопластика никак не влияет на карьеру. Мне супер нравится мой нос. Карьера – это уверенность в себе. У меня ее достаточно,

– ответила Оля Цыбульская.

Она поставила в пример Сару Джессику Паркер из сериала "Секс и город" и пошутила, что если бы актриса подправила нос, стала бы певицей: "Хотя, если бы не нос, Сара запела бы". Так Цыбульская напомнила, что в шоу-бизе решают вокальные данные, а не внешность.

Оля Цыбульская ответила о пластике / Скриншот из инстаграм-сторис

Кстати, некоторые украинские селебрити все же решились на ринопластику: