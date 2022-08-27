На Сумскую набросились через российский спектакль "Мастер и Маргарита": что она ответила
Источник:инстаграм Ольги Сумской
В сети разгорелся скандал из-за европейских гастролей Ольги Сумской со спектаклем "Мастер и Маргарита". На актрису набросились за то, что она играет в пьесе российского режиссера Валерия Беляковича, да еще и за Булгаковым.
Более того, в Париже, Праге и Берлине "Мастер и Маргарита" прозвучит на русском языке с украинскими актерами. Неудивительно, что сеть разразилась возмущением, но Ольга Сумская нашла объяснение и этому.
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Как Сумская отреагировала на критику
Перед тем, как писать о моем, мол, сотрудничестве с российским режиссером Валерием Беляковичем, пожалуйста, загляните хотя бы в гугл и узнайте, что Валерий отошел в засветы 2016 года. Я кстати, даже не знакома с этим режиссером,
– ответила Ольга Сумская.
Она рассказала, что спектакль "Мастер и Маргарита" Белякович поставил еще в 2003 году, а репетировала она не в Москве, а по видео. К тому же, премьера состоялась в украинской Ялте.
Российский язык спектакля Ольга Сумская объяснила тем, что сыграть в нем пригласили латвийского актера Ивара Калныньша, который не знает украинского, но уже пообещал выучить. Кроме того, по словам звезды, на языке оригинала будут играть через людей в Европе, которые хотят посетить спектакль, но не понимают украинского.
Мы договорились сразу о процентах от сборов на нужды ВСУ. Именно этот месседж сегодня в приоритете для всех нас. Вот наконец представилась эта возможность для нашей труппы,
– добавила Ольга Сумская.
Напоследок она еще и оправдала автора "Мастера и Маргариты" – российского драматурга Михаила Булгакова, который родился в Киеве, "критиковал советские времена и их безобразных вождей".Кстати, в интервью 24 каналу Ольга Сумская рассказывала, что 20% от собрания в Украине продюсер спектакля "Мастер и Маргарита" "отправлял на фронт, для фондов".
Как Сумскую поддержали друзья-звезды
- Ксения Мишина: "Идиоты, Оля";
- Анна Ризатдинова: "Оля, пожалуйста, не слушай никого. Даже не хочу читать, что там пишут в СМИ, но ты настоящий пример и вдохновение для миллионов украинцев";
- Камалия: "Нашим только бы найти, кого бы полить грязью! Они пиарятся и зарабатывают себе больше подписчиков на грязных историях. Потому что больше ничего делать не умеют. Все доходит до полного абсурда";
- Павел Зибров: "Спокойно поезжай на гастроли, не читай глупости, пусть не морочат тебе голову "умники", а что-то полезное сами сделают. Я уверен, что вас очень ждут. Прославляй украинский театр на сценах Европы, выше голову, Олечка";
- Светлана Поклад: "Молю вас, просто не обращайте внимания. Я знаю, как поразили вас те никудышные комментарии. Я видела и вместе с вами чувствовала ту обиду! Ведь когда совершенно неизвестные люди начинают рыться в твоем белье, когда лезут своими грязными руками к самому дорогому – детям и внукам, хочется указать им локацию "русский корабль". Все, точка! Вы невероятная женщина, фантастический человек";
- Любава Грешнова: "Вы так многое делаете для нашей страны! Вы круглосуточно работаете, выступаете для наших военных, собираете средства, сотни благотворительных мероприятий. Я вообще не понимаю, как именно вам можно говорить хоть слово упрека".