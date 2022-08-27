На Сумскую набросились через российский спектакль "Мастер и Маргарита": что она ответила

В сети разгорелся скандал из-за европейских гастролей Ольги Сумской со спектаклем "Мастер и Маргарита". На актрису набросились за то, что она играет в пьесе российского режиссера Валерия Беляковича, да еще и за Булгаковым.

Более того, в Париже, Праге и Берлине "Мастер и Маргарита" прозвучит на русском языке с украинскими актерами. Неудивительно, что сеть разразилась возмущением, но Ольга Сумская нашла объяснение и этому.

К теме Погрузились в г*вно, – Ксения Мишина призналась, как завершился скандал с "Дизель Шоу"

Как Сумская отреагировала на критику

Перед тем, как писать о моем, мол, сотрудничестве с российским режиссером Валерием Беляковичем, пожалуйста, загляните хотя бы в гугл и узнайте, что Валерий отошел в засветы 2016 года. Я кстати, даже не знакома с этим режиссером,

– ответила Ольга Сумская.

Она рассказала, что спектакль "Мастер и Маргарита" Белякович поставил еще в 2003 году, а репетировала она не в Москве, а по видео. К тому же, премьера состоялась в украинской Ялте.

Российский язык спектакля Ольга Сумская объяснила тем, что сыграть в нем пригласили латвийского актера Ивара Калныньша, который не знает украинского, но уже пообещал выучить. Кроме того, по словам звезды, на языке оригинала будут играть через людей в Европе, которые хотят посетить спектакль, но не понимают украинского.

Мы договорились сразу о процентах от сборов на нужды ВСУ. Именно этот месседж сегодня в приоритете для всех нас. Вот наконец представилась эта возможность для нашей труппы,

– добавила Ольга Сумская.

Напоследок она еще и оправдала автора "Мастера и Маргариты" – российского драматурга Михаила Булгакова, который родился в Киеве, "критиковал советские времена и их безобразных вождей".

Как Сумскую поддержали друзья-звезды

Ксения Мишина: "Идиоты, Оля";

"Идиоты, Оля"; Анна Ризатдинова: "Оля, пожалуйста, не слушай никого. Даже не хочу читать, что там пишут в СМИ, но ты настоящий пример и вдохновение для миллионов украинцев";

"Оля, пожалуйста, не слушай никого. Даже не хочу читать, что там пишут в СМИ, но ты настоящий пример и вдохновение для миллионов украинцев"; Камалия: "Нашим только бы найти, кого бы полить грязью! Они пиарятся и зарабатывают себе больше подписчиков на грязных историях. Потому что больше ничего делать не умеют. Все доходит до полного абсурда";

"Нашим только бы найти, кого бы полить грязью! Они пиарятся и зарабатывают себе больше подписчиков на грязных историях. Потому что больше ничего делать не умеют. Все доходит до полного абсурда"; Павел Зибров: "Спокойно поезжай на гастроли, не читай глупости, пусть не морочат тебе голову "умники", а что-то полезное сами сделают. Я уверен, что вас очень ждут. Прославляй украинский театр на сценах Европы, выше голову, Олечка";

"Спокойно поезжай на гастроли, не читай глупости, пусть не морочат тебе голову "умники", а что-то полезное сами сделают. Я уверен, что вас очень ждут. Прославляй украинский театр на сценах Европы, выше голову, Олечка"; Светлана Поклад: "Молю вас, просто не обращайте внимания. Я знаю, как поразили вас те никудышные комментарии. Я видела и вместе с вами чувствовала ту обиду! Ведь когда совершенно неизвестные люди начинают рыться в твоем белье, когда лезут своими грязными руками к самому дорогому – детям и внукам, хочется указать им локацию "русский корабль". Все, точка! Вы невероятная женщина, фантастический человек";

"Молю вас, просто не обращайте внимания. Я знаю, как поразили вас те никудышные комментарии. Я видела и вместе с вами чувствовала ту обиду! Ведь когда совершенно неизвестные люди начинают рыться в твоем белье, когда лезут своими грязными руками к самому дорогому – детям и внукам, хочется указать им локацию "русский корабль". Все, точка! Вы невероятная женщина, фантастический человек"; Любава Грешнова: "Вы так многое делаете для нашей страны! Вы круглосуточно работаете, выступаете для наших военных, собираете средства, сотни благотворительных мероприятий. Я вообще не понимаю, как именно вам можно говорить хоть слово упрека".