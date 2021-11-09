Ольга Сумская вспомнила, как ее первый муж узнал о романе с Борисюком
Источник:"Світське життя"
Известная украинская актриса Ольга Сумская закрутила отношения с нынешним мужем Виталием Борисюком еще тогда, когда была замужем за Евгением Паперным. Актер узнал о романе жены, когда нашел фото Борисюка в ее сумочке.
Украинская актриса Ольга Сумская тайно начала новые романтические отношения, потому что официально еще состояла в браке с Евгением Паперным. Однако о своих действиях звезда не жалеет. Она рассказала, как первый муж узнал о романе с Борисюком.
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Как экс-муж Сумской узнал о ее романе
Когда актриса была дома у Виталия Борисюка, то взяла для себя его фото. Однако впоследствии эту фотографию нашел ее тогдашний муж. Он был недоволен увиденным.
"Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже произошло, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотографию и говорю: "Подари мне" – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила это фото?! Однажды Женя нашел это фото и спросил меня: "Это что такое, я не понял? "Значит так…" – и все", – поделилась актриса.
Ольга Сумская никогда не стесняется откровенно рассказывать о таком завершении ее первого брака. Ведь в то же время она и не считает, что действовала неправильно. Сейчас звезда находится в счастливом браке.
Сегодня, вспоминая те годы, я думаю, что все делала правильно. Ни о чем не жалею, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо по сей день, мы вместе больше 25 лет. И наши чувства проверены временем, испытаниями и разными колебаниями судьбы,
– подчеркнула Сумская.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма Ольги Сумской
Брак Ольги Сумской и Борисюка
- Начало отношений между Ольгой и Виталием было очень страстным и эмоциональным. Особенно, когда все узнал муж Сумской. Он даже угрожал любовнику своей жены, но все было напрасно. Поэтому Паперный признал, что не может ничего с этим поделать и до сих пор сохраняет дружеские отношения с экс-женой и ее мужем.
- Первый брак актрисы распался в 1991 году. Через 5 лет она вышла замуж за Виталия Борисюка. В 2002 году у супругов родилась дочь Анна.
- В этом году Ольга Сумская и Виталий Борисюк праздновали 25-ю годовщину свадьбы. По этому случаю они во второй раз провели церемонию, пригласив близких друзей и звездных коллег.