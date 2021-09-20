Ольга Сумская рассказала, какие подарки получила от мужа на 55-летие
Источник:"Светская жизнь"
Украинская актриса Ольга Сумская в августе отпраздновала юбилей. На день рождения муж, Виталий Борисюк, подарил жене две брендовые сумки, огромный букет роз и ожерелье.
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская 22 августа отпраздновала день рождения – ей исполнилось 55 лет. Юбилей звезда провела на сцене с настоящим и бывшим мужьями. Ольга рассказала, какие подарки получила в праздничный день.
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Что подарили Ольге Сумской
Виталий Борисюк вручил звезде огромный букет белых роз. Также он подарил ей ожерелье, о котором актриса долго мечтала.
Я хотела давно баламуты, они безумно дорогие, у меня их еще не было и вдруг Виталий мне их дарит,
– поделилась Сумская.
Подарок Ольге Сумской / Фото "Светской жизни"
На этом муж Ольги не остановился – он подарил ей две сумочки известных брендов – Chanel и Yves Saint Laurent.
Подарок Ольге Сумской / Фото "Светской жизни"
Первый муж Ольги Сумской также вручил ей подарок по случаю дня рождения – набор больших конфет.
Как Ольга Сумская провела день рождения
- С самого утра Виталий Борисюк поздравил любимую с "25-летием" и подарил ей букет цветов.
- Впоследствии Ольга Сумская провела юбилей не в ресторане, а в театре. Она сыграла в комедии "Сублимация любви" вместе с Виталием Борисюком и Евгением Паперным.
- Для актрисы стало привычкой проводить день рождения на сцене. Примерно последние 25 лет именно так Ольга Сумская отмечает праздничный день.