22 августа 2021 года знаменитой украинской актрисе Ольге Сумской исполнилось 55 лет. Звезда празднует свой юбилей.
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Ольга Сумская празднует 55-летие
Утром жену трогательно поздравил Виталий Борисюк. Он вручил любимой огромный букет белых роз. Фото с ними звезда показала в инстаграм-сторис.
Ольга Сумская / Фото из инстаграм-сторис
Вечером Ольга Сумская не планирует идти в ресторан – свой день рождения она проведет на сцене. Звезда будет играть в комедии "Сублимация любви" вместе с Виталием Борисюком и Евгением Паперным.
В блоге артистка опубликовала серию фотографий, на которых позирует в роскошном белом платье с вышивкой и объемными рукавами. Фигуру подчеркивал тонкий пояс, завязанный на талии.
Ольга Сумская распустила волосы и уложила их нежными локонами. На лице она сделала макияж. Звезда подчеркнула глаза черными тенями, а губы накрасила персиковой помадой.
Говорят, в свой день рождения надо много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!
– написала Ольга Сумская под фото.
Ольга Сумская / Фото из инстаграма Ольги Сумской
Ольга Сумская / Фото из инстаграма Ольги Сумской
Звезды поздравляют Ольгу Сумскую
В комментариях под публикацией немало украинских знаменитостей и звездных коллег актрисы присоединяются к поздравлениям.
- Лилия Ребрик: "Прекрасная! Невероятная! Мечтай! Зажигай! Пусть осуществляются самые смелые мечты. А на душе всегда будет тепло и уютно! Любим тебя всей семьей!";
- Андрей Джеджула: "Оля! Ты прекрасна, и не только в свой день рождения! Пусть все твои мечты всегда становятся реальностью! Новых свершений, крепкого здоровья, и всяческих благ!";
- Екатерина Бужинская: "Дорогая, Оля! Любви и вдохновения";
- Наталья Денисенко: "Олечка, самая роскошная наша! С днём рождения! Будь самая счастливая! Обожаю, обнимаю, люблю";
- Соломия Витвицкая: "Многих лет! Счастья и радости".