22 августа 2021 года знаменитой украинской актрисе Ольге Сумской исполнилось 55 лет. Звезда празднует свой юбилей.

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Ольга Сумская празднует 55-летие

Утром жену трогательно поздравил Виталий Борисюк. Он вручил любимой огромный букет белых роз. Фото с ними звезда показала в инстаграм-сторис.



Ольга Сумская / Фото из инстаграм-сторис

Вечером Ольга Сумская не планирует идти в ресторан – свой день рождения она проведет на сцене. Звезда будет играть в комедии "Сублимация любви" вместе с Виталием Борисюком и Евгением Паперным.

В блоге артистка опубликовала серию фотографий, на которых позирует в роскошном белом платье с вышивкой и объемными рукавами. Фигуру подчеркивал тонкий пояс, завязанный на талии.

Ольга Сумская распустила волосы и уложила их нежными локонами. На лице она сделала макияж. Звезда подчеркнула глаза черными тенями, а губы накрасила персиковой помадой.

Говорят, в свой день рождения надо много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!

– написала Ольга Сумская под фото.



Ольга Сумская / Фото из инстаграма Ольги Сумской



Ольга Сумская / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Звезды поздравляют Ольгу Сумскую

В комментариях под публикацией немало украинских знаменитостей и звездных коллег актрисы присоединяются к поздравлениям.