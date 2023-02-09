Читаю им украинские сказки, – Ольга Сумская в слезах рассказала о внуках в Москве
Источник:"Точка опоры"
Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная все еще в Москве. Она живет с российским актером Ягличем и якобы не может выехать из-за террора. Там растут двое ее детей – дочь Ева и сын Даниил. Звездная бабушка уверяет, что учит их украинскому.
Народная артистка Украины Ольга Сумская почти год оправдывается за дочь, которая и словом не обмолвилась о вторжении России и, похоже, из Москвы никуда не собирается. Актриса объясняет это тем, что Тоня думает о детях, потому что "она, прежде всего, мать, мать невероятных кровинок". У них с россиянином Владимиром Ягличем 5-летняя дочь Ева и 3-летний сын Даниил.
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Сумская расплакалась, вспомнив о внуках в Москве
Ольга Сумская не объяснила, почему Антонина так хочет, чтобы ее дети росли "в режиме страшного террора", как говорит сама. Однако заверила, что в Москве они учат украинский. К тому же у них няня не россиянка, а якобы харьковчанка.
Я просто смотрю на внуков, как они растут… Я не видела их уже год, мы по телефону общаемся. Я читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже читает им на украинском. Так что мы наверстаем хотя бы так,
– рассказала Ольга Сумская.
"Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И не нахожу их, потому что это страшная материнская боль... Я читаю эти страшные вещи, которые ей и мне пишут, но не могу ничего сделать просто. Это какая-то такая беспомощность и трагедия. Трагедия тысяч людей, родственники которых там. Просто я известный человек, и мне прилетает", – добавила актриса и расплакалась.
Ольга Сумская расплакалась из-за внуков в Москве / Скриншот с видео
С кем из российских коллег общается Сумская
Ольга Сумская хоть и снималась с россиянами, но заверила, что дружбу с ними не заводила. Они были всего-навсего коллегами, знакомыми: "Мы снимались и потом до свидания, я никогда с ними не поддерживала отношения".
Правда, сейчас она на связи с несколькими знаменитостями из России, которые якобы за Украину. Их имен актриса, конечно же, не назвала.
Есть люди, которые просто уважают, это известные люди. Я сознательно не называю этих фамилий, но хотя бы два известных человека мне постоянно звонят и просто спрашивают, как мы. Они сочувствуют, они все понимают, они потеряли работу там за свою позицию. И это очень тяжело, там террор. И там более жестоко с каждым днем,
– пожаловалась Ольга Сумская.
- Напомним, последний раз о дочери в Москве актриса рассказывала в декабре. Она жаловалась, что та никак не может выехать: "Это просто невозможно со всех сторон. Это тяжело. Ей очень тяжело. Это тяжелее всего, что можно вообще представить".
- До этого младшая дочь Сумской делилась, что не хотела отпускать Тоню в Москву. Анна говорила, что "было очень больно прощаться" с сестрой, а сейчас ей не хватает "ее внимания, теплого слова".
- Тогда как актриса Валерия Ходос думает, что Антонина сидит в России из-за мужа. "Я могу предположить, что это женщины, не имеющие влияния, своей позиции в семье. Возможно, они боятся потерять мужей... Пожалуй, это женщины, которые делают так, как говорят мужчины", – высказывалась она о Паперной и Галине Безрук, которая открыто заявила, что выбирает семью, а не Родину.