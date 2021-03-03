Популярная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась, что пандемия коронавируса повлияла на ее расходы. Теперь она редко выходит на шопинг, а дорогие вещи берет в аренду.

2020 год и пандемия коронавируса в основном негативно отразилась на состоянии кошельков звезд украинского шоу-бизнеса. Народная артистка Украины Ольга Сумская призналась, что пандемия повлияла и на нее.

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Как пандемия повлияла на бюджет Ольги Сумской

Актриса поделилась, что из-за коронавируса и карантина ее шкаф "обеднел". Ольга Сумская стала гораздо реже покупать вещи и перестала быть "шопоголиком". А когда ей нужен наряд на светское мероприятие, она берет вещи в прокат.

Сегодня я очень редко покупаю себе вещи. Платья, костюмы, лишняя обувь, сумки. Лучше в аренду, возвращаем чистенькое все, красивое. И искренне благодарны за помощь,

– рассказала звезда.

Артистка убеждена в том, что именно по такой схеме сейчас работает весь бомонд. "Никто уже не покупает за миллионы бриллианты от Гарри Уинстона, их берут на прокат. Так же и платья", – отметила Ольга Сумская.

Знаменитость также рассказала, что ей часто помогают экономить подписчики. Они присылают ей вещи в обмен на рекламу страниц соцсетей. Ольге Сумской удается экономить и через поддержку украинских брендов.

Мне звонят люди, наш отечественный бренд. И мне приятно. Я не откажусь. Надо, кстати, и небольшие бренды поддерживать, чтобы было такое движение и взаимообмен. Потому что я их поддержу, а они когда-то меня поддержат,

– поделилась актриса.

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Напомним, недавно Ольга Сумская трогательно поздравила дочь Анну с 19-летием. Она обнародовала фото из семейного архива, где показала, как с мужем Виталием Борисюком забирала дочь из роддома.