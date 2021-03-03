Во вторник, 2 марта, младшая дочь Ольги Сумской отпраздновала день рождения. Анне исполнилось 19 лет. По случаю праздника актриса поделилась трогательными фото из семейного архива, показав, как они с мужем Виталием Борисюком забирали кроху из роддома.

Во втором браке с актером Виталием Борисюком Ольга Сумская родила дочь Анну. Знаменитая мама поздравила девочку с днем ​​рождения публично, обнародовав множество милых фото именинницы в инстаграме.

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Ольга Сумская поздравила младшую дочь с 19-летием

Актриса пожелала дочери осуществления всех поставленных целей и веры в себя. Она подчеркнула, что девочка стоит лучшего.

Аннушка, девочка наша родная! Вот и 19-летие наступило! Дочка, солнышко, поздравляем сердечно, желаем веры в себя, уверенности, настойчивости в достижении цели. Ты достойна лучшего в этой жизни! Любим тебя безумно,

– чувственно поздравила Ольга Сумская.

В профиле с более 700-тысячной аудиторией подписчиков знаменитость опубликовала архивные фотографии с Анной. Актриса показала, как муж забирал ее из роддома. На фото Виталий Борисюк держал на руках новорожденную дочь в белом конверте с розовой лентой, а Ольга Сумская в это время общалась с врачом. Артистка выглядела очень стильно. Она надела леопардовое пальто, собрала длинные волнистые волосы в высокий хвост и подобрала темные солнцезащитные очки.



Ольга Сумская с мужем возле родильного / Фото Instagram / @olgasumska

На другом архивном кадре Ольга Сумская появилась с крошечной дочкой, мамой Анной Ивановной и старшей дочерью Антониной. Звезда показала лицо девочки в первые дни ее жизни. Она тронула сторонников и другими фотографиями, на которых именинница позировала еще маленькой.



Ольга Сумская с дочерьми и мамой / Фото Instagram / @olgasumska



Младшая дочь Ольги Сумской в детстве / Фото Instagram / @olgasumska Младшая дочь Ольги Сумской в детстве / Фото Instagram / @olgasumska



Младшая дочь Ольги Сумской в детстве / Фото Instagram / @olgasumska

Как дочь Ольги Сумской отметила день рождения

По случаю 19-летия знаменитые родители устроили для Анны шумный праздник в итальянском ресторане в центре Киева. Они пригласили крестного отца девочки известного украинского актера Владимира Горского с женой Еленой, подругу именинницы и близких. Гости задарили дочь Сумской цветами, а родители поразили ее разноцветными шариками.



Ольга Сумская с мужем и дочкой / Фото с инстаграм-сторис