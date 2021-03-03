Мама Оли Поляковой показала архивное фото: как выглядела певица 16 лет назад
Мама Оли Поляковой Светлана поделилась архивным фото с дочкой и внучкой. Мать певицы показала, как выглядела Оля 16 лет назад, когда забрала дочь Марию из роддома.
Источник:инстаграм мамы Оли Поляковой
Известная украинская певица Оля Полякова редко делится с поклонниками архивными фото. Зато это сделала ее мама – Светлана Полякова.
Смотрите также Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 19-летием и показала архивные фото из роддома
Архивное фото Оли Поляковой
Светлана Полякова показала миловидную фотографию, сделанную еще 16 лет назад. Она решила обнародовать фото в честь дня рождения внучки Марии. На ней изображена Оля с мамой и дочкой, которую только недавно забрала из роддома.
Оля Полякова на фото позирует в белом свитере и стильном головном уборе. К тому времени у нее были короткие белокурые волосы, которые она распустила, а на лице звезда сделала легкий макияж.
Певица прекрасно выглядела после родов. На руках она держала маленькую Марию, которая сладко спала в теплой одежде. А возле них позировала и Светлана Полякова, которая только что стала бабушкой.
Забираю Маричку из роддома 16 лет назад,
– подписала архивный кадр мама артистки.
Архивный кадр по-настоящему разорвал сеть. Пользователи соцсетей отметили, что Оля Полякова с возрастом совсем не изменилась:
- Прекрасные девочки;
- Три красавицы;
- Оля не изменилась! Теперь дочка ее догнала, выглядят как сестры;
- Оля не изменилась совсем;
- Три поколения красавиц.
Поделиться новостью