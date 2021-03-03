Мама Оли Поляковой Светлана поделилась архивным фото с дочкой и внучкой. Мать певицы показала, как выглядела Оля 16 лет назад, когда забрала дочь Марию из роддома.

Известная украинская певица Оля Полякова редко делится с поклонниками архивными фото. Зато это сделала ее мама – Светлана Полякова.

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Архивное фото Оли Поляковой

Светлана Полякова показала миловидную фотографию, сделанную еще 16 лет назад. Она решила обнародовать фото в честь дня рождения внучки Марии. На ней изображена Оля с мамой и дочкой, которую только недавно забрала из роддома.

Оля Полякова на фото позирует в белом свитере и стильном головном уборе. К тому времени у нее были короткие белокурые волосы, которые она распустила, а на лице звезда сделала легкий макияж.

Певица прекрасно выглядела после родов. На руках она держала маленькую Марию, которая сладко спала в теплой одежде. А возле них позировала и Светлана Полякова, которая только что стала бабушкой.

Забираю Маричку из роддома 16 лет назад,

– подписала архивный кадр мама артистки.

Архивный кадр по-настоящему разорвал сеть. Пользователи соцсетей отметили, что Оля Полякова с возрастом совсем не изменилась: