Настоящее имя Владислава Левицкого – Василий. На это имя пришла повестка от одного из территориальных центров комплектации Львова. Его жизнь оборвалась в 30 лет, но он успел прославиться как певец и даже выйти на сцену с Кузьмой Скрябиным, передает 24 Канал.

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Что известно о Владиславе Левицком

Музыкой Владислав Левицкий занимался с самого раннего возраста. Художественную школу по классу фортепиано окончил за три, а не за семь лет, и участвовал в детских конкурсах в Германии, Дании, Польше, Италии, Франции, Швейцарии и других странах. По образованию был вокалистом и дирижером, отучившись во Львовском музыкальном колледже имени Людкевича. Позже артиста два года подряд называли лучшим певцом Львова.

Первую известность и узнаваемость Левицкому принесла программа "Караоке на Майдане". Так он вышел в финал 7 сезона шоу "Шанс", где познакомился с Кузьмой Скрябиным и спел его "Старі фотографії". Победу певец не одержал, но карьера его пошла вверх – триумф на "Славянском базаре" в Витебске и "Новой волне" в Юрмале. Владислав Левицкий также развивал проект Paprika Orchestra и пытался покорить международный песенный конкурс Евровидения, но на Нацотборе 2010 уступил победу Alyosha, а через год – Мике Ньютон.

Владислав Левицкий с Кузьмой / Скриншот с видео

Спеть от имени Украины ему так и не суждено, ведь 2 июля 2015 года его жизнь оборвалась. Он столкнулся с грузовиком на автодороге у села Великая Ольшаница в Золочевском районе и погиб на месте. Как и сестра с 7-летней племянницей, также находившиеся в авто. Через год водителя, который выехал на встречную полосу и протянул машину звезды 25 метров, посадили на 4,5 года.

Песни Владислава Левицкого

Одни из самых известных треков Владислава Левицкого – "Так тебе любив", вошедший в одноименный альбом, "Тільки чекай мене", "Думаю". Певец даже снял эффектные клипы на эти песни.

Владислав Левицкий – Так тебе любив: смотрите видео онлайн

Владислав Левицкий – Тільки чекай мене: смотрите видео онлайн

Владислав Левицкий – Думаю: смотрите видео онлайн

Владислава Левицкого также знают по песням "Ой, мамо", "Давай миритися", "Собі одна", "Море зайвих слів" и другие. Следует отметить, что после аварии с его авто украли ноутбук с музыкой, которую он не успел обнародовать. Уже после гибели звезды публика услышала его трек "Я знаю біль", демоверсию которого он успел записать в дуэте с Тарасом Гавриком.