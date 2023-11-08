Ольга Сумская показала свои фото до и после макияжа: как выглядит звезда без косметики

8 ноября 2023, 23:58
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Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась, что сама делает себе макияж. Она показала, как смотрится без капли косметики.

Известная украинская актриса Ольга Сумская не боится делиться с поклонниками честными фото. В инстаграм-сториз она поделилась таким снимком.

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Как выглядит Сумская до и после макияжа

Звезда театра и кино опубликовала коллаж, где сравнила два фото – до и после макияжа. Ольга Сумская показала, как выглядит и без капли косметики, и с full-glam мейкапом.

Мейк собственноручно,
– подписала кадры актриса.


Ольга Сумская / Фото с инстаграм-сториз

Одевшись в изысканное черное атласное платье украинского бренда Blind, Ольга Сумская отправилась на награждение церемонией "Людина року".

Секреты красоты звезд

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Автор: Марія Касій