Ольга Сумская показала свои фото до и после макияжа: как выглядит звезда без косметики

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась, что сама делает себе макияж. Она показала, как смотрится без капли косметики.

Известная украинская актриса Ольга Сумская не боится делиться с поклонниками честными фото. В инстаграм-сториз она поделилась таким снимком.

К слову В 90-летний юбилей: Ольга Сумская поделилась архивными кадрами с покойной мамой

Как выглядит Сумская до и после макияжа

Звезда театра и кино опубликовала коллаж, где сравнила два фото – до и после макияжа. Ольга Сумская показала, как выглядит и без капли косметики, и с full-glam мейкапом.

Мейк собственноручно,

– подписала кадры актриса.



Ольга Сумская / Фото с инстаграм-сториз

Одевшись в изысканное черное атласное платье украинского бренда Blind, Ольга Сумская отправилась на награждение церемонией "Людина року".

Секреты красоты звезд