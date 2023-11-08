Украинская певица Тина Кароль опубликовала свежее видео на своей странице в тиктоке. Она показала, как готовилась к состоявшемуся на днях концерту во Львове.

К слову Тину Кароль заскочили во Львове в лосинах и с рюкзаком: сколько стоило наряд звезды

Тина Кароль показала, как делает макияж

В ролике исполнительница показала любимую косметику и пользующиеся брендами: от тональных средств до продуктов для губ. Перед выступлением певица сделала легкий безобразный макияж. В процессе Тина Кароль тоже перекусила десертом.

Секреты красоты только для вас. Особый момент подготовки к концерту,

– поделилась артистка.

Тина Кароль показала макияж: видео

Раньше певица показывалась во Франковске

Тина Кароль активно ведет свой тикток. Ранее она показывала видео, снявшее накануне выступления в Ивано-Франковске.

Исполнительница показала свою школу, где училась, родной дом и двор. Это места, которые артистка уже давно не навещала.