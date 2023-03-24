Ольга Сумская распространила кусок из интервью Ирины Фарион, которую она дала Эмми Антонюк. Депутат заявила, что трагические события в городе - якобы последствия того, что люди "потеряли разум". Раньше Фарион уже попадала в скандал из-за своих заявлений.

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Как отреагировала Ольга Сумская

Украинская актриса отметила, что ее возмутили и затронули слова Ирины Фарион.

Прямо до слез… Это трагедия всемирного масштаба! Назвать этот ужас кармой мариупольцев, по пути потерявших разум! У меня много друзей, знакомых с того края, которые уважают язык, знают историю и культуру своей страны гораздо глубже госпожи Фарион… Так в чем их карма?,

– спросила Сумская.

Звезда отмечает, что Фарион "дискредитирует страну".

"Сказать эти позорные слова – это разорить память сотен тысяч невинно погибших украинцев, несчастных людей, обесценить, опозорить масштаб тех страшных событий… Я шокирована…", – добавила актриса.

По ее мнению, депутатка должна отвечать за то, что сказала.

За эти слова человек должен отвечать… Нельзя просто вот так хлопать невесть… Мы сейчас имеем все объединиться вокруг пострадавших людей, а не дискредитировать страну такими нелепыми высказываниями!,

– ответила Сумская.

Как реагируют украинцы на заявление Фарион

Поклонники Ольги Сумской поддержали негодование звезды. Они не соглашаются с мыслями Фарион. В частности, комментаторы пишут следующее:

"То, что говорит эта женщина, если ее так можно назвать – это не просто бред, это ужас!"

"Это ужас, доктор наук должен знать об этике. Так унижать смерти людей, сидеть и философствовать о "карме", живя в безопасном городе…"

"Я и мои дети счастливо жили в украинском Мариуполе. У нас была квартира, дача. У меня работа, которую я любила и неплохо зарабатывала. Старшая дочь ходила в украинскую школу... А сейчас мы бомжи... Мы с детьми прятались по подвалах... Скажите, мне, пожалуйста, где же я потеряла мозги? И когда? В чем я виновата? А мои дети?".

"У меня нет слов, только слезы. В Мариуполе много людей, которые хотят и будут жить в украинском родном Мариуполе".

"Фарион сеет рознь между людьми. Несет ересь, никого не уважает, а о ее, вроде бы, правильном языке я вообще молчу. Я из Черкасщины, но половины слов ее не понимаю, тупо какой-то диалект".

"За такие слова надо нести ответственность!! Почему это можно хлопать своим языком все, что угодно, почему можно унижать безнаказанно? Такие высказывания лишь удаляют нас друг от друга, а мы должны держаться все вместе, как никогда…"

К слову, недавно общественный деятель Ирина Фарион снова попала в скандал. В этот раз ее обвиняли в том, что она ударила своего кота. Смотрите видео и читайте реакцию украинцев – в нашей статьи.