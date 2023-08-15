Хотела передохнуть, – Ольга Сумская ответила на хейт из-за отдыха в роскошном спа-отеле

Украинская актриса Ольга Сумская показала свой отдых в роскошном оздоровительном спа-отеле на Хмельнитчине. Звезда решила перевести дыхание и опубликовала фото у бассейна, но хейтеры раскритиковали Сумскую.

Звезда на несколько дней уехала отдохнуть в украинский спа-отель. По словам знаменитости, ей нужно было перезагрузиться. Напомним, что две недели назад у Ольги Сумской умер свекор, отец ее мужа Виталия Борисюка

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На днях актриса решила отдохнуть. Она опубликовала в инстаграмме кадры, сделанные у бассейна, а также рассказала, что проходят некоторые оздоровительные процедуры.

Перезагрузка… Как требовались эти несколько дней для восстановления сил… Мы попали в сказку,

– написала Сумская.



Ольга Сумская показала фото по отдыху / Фото по ее инстаграмме

Сумскую раскритиковали за отдых

Однако некоторые подписчики звезды заявили, что сейчас не время хвалится отдыхом. В комментариях хейтеры гневно отреагировали на пост актрисы:

"Зачем выставлять на показ! Опомнитесь!".

"Скажите лучше, Олечка, сколько стоит такой отдых? Потому что те, кто его может себе позволить, на войне не находятся… не так ли? Не понимаю зачем выставлять свои отпуска, кто бы ты ни был".

"Сколько раненых парней в месяц восстанавливаются в этом прекрасном месте?"

"Да оздоравливайтесь молча. Не мучайте душу тем, у кого нет денег на такое, хотя потребность в лечении есть, тем, кто по окопам, кто потерял свои дома".

"Для чего вы это преподаете? Чтобы позлить людей, родственники которых либо погибли, либо раненые, либо на фронте нуждаются в помощи? Отдыхайте, никто не запрещает, но зачем кичиться?"

"Понимаю, что это своего рода реклама этого заведения. Но большинство людей нашей страны – это матери и родственники наших бойцов. Реакция будет от них отрицательной. Потому что для реабилитации своего раненого воина они платят свои средства. И радоваться им за чужой отдых никак не хочется…".

В то же время много поклонников вступились за Ольгу Сумскую и написали ей приятные слова поддержки:

"Оля, не обращайте внимания на этих "людей", не портите себе настроение. Вы молодчинка, и умные люди вами восхищаются".

"Не фокусируйтесь только на негативе… Ольга остается в Украине, выживает под ракетами и еще работает, да еще и доналит!"

"Хорошего вам отдыха – вы заслужили!"

"Отдыхать тоже нужно, вы много работали".

"Оля, хорошего вам отдыха".

Что Сумская ответила на хейт

Актриса, на которую "посыпалась" волна хейта в комментариях, не замедлила с ответом. Звезда объяснила, почему решила отдохнуть и заявила, что продолжает помогать ВСУ.

Люди, на 3 дня заехала перевести дух и снова возвращаюсь к работе! Зачем мне сейчас писать это? Хотела передохнуть, давно мечтала побывать в этом заповеднике… Но это не значит, что мы не думаем о наших защитниках! Мы не забываем о них ни на минуту! Продолжаю собирать деньги и поддерживать наших защитников каждый день,

– ответила Ольга Сумская.

По ее словам, на этом курорте можно на время забыть об ужасе, который происходит вокруг.

"Показала вам, какую красоту создали в заповеднике с лечебным комплексом. Есть контингент, которому интересно узнать, что в Украине даже во время страшной войны появляются такие замечательные лечебные курорты", – добавила она.

Сумская также отметила, что сейчас много реабилитационных медицинских центров, которые специально оборудованы для восстановления и лечения воинов.



Реакция Ольги Сумской на хейт / Скриншот комментариев

Напомним, что старшая дочь Ольги Сумской – Антонина Бумажная – продолжает жить в Москве с мужем-русским и детьми. Конечно, звездная мама защищает дочь и уверяет, что Тоня за Украину, но не может уехать из России или высказаться о войне, потому что ей страшно за детей.