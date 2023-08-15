15 августа оккупанты нанесли очередной циничный удара по многим городам Украины. 24 Канал собрал, как эту ночь и утро переживали украинские звезды и как они реагируют на очередные обстрелы.
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Елена Зеленская
Первая леди рассказала о последствиях обстрелов. Она выразила соболезнования пострадавшим и погибшим, а также поблагодарила защитников.
Маневровые вражеские ракеты оставили сегодня без сна всю Украину. К сожалению, есть попадания, в частности, в дом во Львове и предприятие в Луцке. Пострадали и погибли люди. Мои соболезнования родным и близким. И благодарю всех, кто стоит на защите Украины. Этот новый день мы имеем благодаря вам,
– написала первая леди.
Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз
Леся Никитюк
Телеведущая показала фото своей племянницы, спавшей на полу вместе с собакой из-за воздушной тревоги и ракетных ударов. Снимок Леся сопровождала традиционным хештегом о стране-террористе.
Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграмм-сториз
Никита Добрынин
"Тяжелые новости с самого утра. Луцк, люди", – написал ведущий.
Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз
Илона Гвоздева
Танцовщица призналась, что ночь и утро для нее оказались не из легких: "Вечер замечательный. Ночь ужасная. Утро сложное. Как себя собрать в кучу?".
Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз
KAZKA
Саша Зарицкая показала фото последствий обстрела Львова.
Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз
Злата Огневич
Певица призналась, что проснулась за 5 минут до воздушной тревоги из-за тревожного состояния. Она поддержала поклонников.
Как всегда, очень грустно, в самое сердце. Рвет на куски. Нахожу в себе импульс очнуться и начать день. Держитесь, пожалуйста, обнимаю вас всем сердцем,
– поделилась Злата.
Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз
Даша Астафьева
Еще накануне ракетного удара певица высказалась о врагах.
Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз
Другие звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз
Кратко о массированном ударе
Россияне нанесли комбинированный ракетный удар и выпустили 28 крылатых ракет, удалось уничтожить 16 из них.
- Во Львове ракета прилетела во двор детсада. Повреждены два жилых дома обломками ракеты. Пострадали 4 человека.
- В Луцке произошло попадание в частное предприятие, известно о 3 погибших, работают спасатели.
- Российские ракеты ударили по предприятию в Днепре: известно о 2 пострадавших.
- Произошли попадания в Краматорске, Смеле. Обломки повредили дома в Прикарпатье.