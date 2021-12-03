Ольга Харлан вспомнила, как закрутила роман с итальянцем, пока ее муж работал в США

Ольга Харлан была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко. Их союз дал трещину в 2017 году. В статусе замужней женщины фехтовальщица закрутила роман с итальянцем Луиджи Самеле.

Первый брак Ольги Харлан просуществовал всего четыре года. В 2016-м Дмитрий завязал с большим спортом и из-за низких зарплат в Украине полетел в США. В поисках лучшей жизни он поселился в Бостоне, где устроился тренером по фехтованию. Мужчина хотел, чтобы жена переехала за ним.

К теме Это самый бедный вид спорта, – на какие деньги живет Ольга Харлан после Олимпийских игр

У нас был план такой, что я переезжаю в Америку, заканчиваю со спортом, рожаю детей, сижу с ними дома или возвращаюсь в фехтование,

– вспоминает Харлан.

Однако в Бостоне спортсменка провела всего три месяца, там она проходила реабилитацию после операции на плече. Этого времени хватило, чтобы понять, что их "дороги разошлись". Дмитрий Бойко целыми днями работал, а Ольга Харлан – чахла дома.

"Финиш был, когда на Новый год мы просто остались дома. Я так ждала, чтобы вырваться из квартиры, поехать в горы... Это было ужасно, был такой депресняк", – признается саблистка.

В январе 2017 года Ольга полетела в Украину и встретилась с мужем только в конце июля. За эти полгода они стали чужими людьми, но на развод подали лишь в 2018-м.



Ольга Харлан с экс-мужем Дмитрием Бойко / Фото из инстаграма

​К теме Спортсменка Ольга Харлан призналась о романе с бойфрендом во время замужества

О романе с итальянцем Луиджи Самеле

В горячего итальянца Ольга Харлан влюбилась, когда была замужем за Дмитрием Бойко. Однако на тот момент их брак уже трещал по швам.

Из-за того, что я была замужем, я не могла проявлять симпатию в его сторону. Когда уже пошел разговор, что мы расстаемся с моим бывшим мужем, тогда Луиджи активизировался,

– вспомнила фехтовальщица.

К слову, спортсмены заочно знали друг друга с 18 лет. Более того, еще в юности Ольга привлекала итальянца как женщина.

"Я всегда знала, что есть такой Луиджи Самеле, итальянец, спортсмен, хороший фехтовальщик и симпатичный парень", – с юмором отметила Харлан.