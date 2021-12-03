За победу на летней Олимпиаде 2008 года Ольга Харлан получила призы, которыми поделилась с командой. Следовательно, фехтовальщице досталось 75 тысяч долларов. Эта сумма изменила ее жизнь и жизнь ее семьи – родители переехали в большую квартиру в Николаеве, а сестра переехала в Киев.

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Я вложила в лучшую жизнь для семьи, потому что мы жили в маленькой квартире в Николаеве. Сестра хотела переехать, мы купили ей квартиру в соседнем доме, построили дом, купили собаку,

– вспомнила Ольга Харлан.



Ольга Харлан в своей квартире / Фото из инстаграма

Кроме того, международная федерация фехтования подарила четырем украинским спортсменкам машины с именными номерами – Peugeot 208. "У меня была машина, слава Богу, были деньги. Все изменилось", – добавила участница "Танцев со звездами".

Однако фехтовальщица утверждает, что ее вид спорта очень бедный. Кругленькие суммы она зарабатывает только на Олимпийских играх и за победы на чемпионатах мира. Да, звезда живет на рекламные контракты, в том числе с Red Bull, Nike.

Это самый бедный вид спорта, наверное. Если я выиграю турнир, я получаю ничего,

– пожаловалась Ольга Харлан.

Кстати, звезда 2000-х Евгения Власова рассказывала, что на "Танцах со звездами" выступала за гонорар. Она не рассекретила, сколько ей платили продюсеры, однако намекнула, что это не та сумма, ради которой она участвовала бы в проекте. Возможно, за гонорар танцевала и Ольга Харлан.