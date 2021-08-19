Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поставила карьеру на паузу, чтобы отдохнуть от большого спорта. Однако сидеть сложа руки она не планирует. Спортсменка участвует в пятом сезоне "Танцев со звездами". Правда, сначала она дала согласие продюсерам, а потом рассказала об этом бойфренду-итальянцу.

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Олимпийская чемпионка догадывалась, что темпераментный Луиджи Самеле не оценит ее партнерские танцы на шоу. Когда же итальянский фехтовальщик узнал, что на "Танцах со звездами" любимая будет воплощать детскую мечту, – поддержал ее.

Не надо забывать, что я итальянец. Я точно буду ревновать. Но я знаю о детском увлечении Ольги бальными танцами и радуюсь, что теперь она сможет воплотить в жизнь и эту мечту,

– прокомментировал Луиджи Самеле.



Ольга Харлан с бойфрендом в Украине / Фото из инстаграма фехтовальщицы

Что бойфренд Ольги Харлан говорит об Украине

В Украине Луиджи Самеле был всего неделю, но успел побывать и в Киеве, и в Николаеве – родном городе любимой.

"У нас была большая семейная программа, впечатления от нее переполняют. Я, например, познакомился с дедушкой, двумя бабушками Ольги", – рассказал итальянец.

Влюбленные успели насладиться прогулкой по Днепру и позагорать у бассейна в столице. По словам Ольги Харлан, у бойфренда есть еще одно место, которое может назвать домом.



Ольга Харлан с бойфрендом в Украине / Фото из инстаграма фехтовальщицы



Ольга Харлан с бойфрендом в Украине / Фото из инстаграма фехтовальщицы