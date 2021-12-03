Перший шлюб Ольги Харлан проіснував усього чотири роки. 2016-го Дмитро зав'язав з великим спортом і через низькі зарплати в Україні полетів у США. У пошуках кращого життя він оселився в Бостоні, де влаштувався тренером з фехтування. Чоловік хотів, щоб дружина переїхала за ним.

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У нас був план такий, що я переїжджаю в Америку, закінчую зі спортом, народжую дітей, сиджу з ними вдома або повертаюсь у фехтування,

– пригадує Харлан.

Однак у Бостоні спортсменка провела всього три місяці, там вона проходила реабілітацію після операції на плечі. Цього часу вистачило, аби зрозуміти, що їхні "дороги розійшлися". Дмитро Бойко цілими днями працював, а Ольга Харлан – чахла вдома.

"Фініш був, коли на Новий рік ми просто залишились вдома. Я так чекала, щоб вирватися з квартири, поїхати в гори… Це було жахливо, був такий депресняк", – зізнається шаблістка.

У січні 2017 року Ольга відлетіла в Україну й зустрілась з чоловіком лише в кінці липня. За ці пів року вони стали чужими людьми, але на розлучення подали лише 2018-го.

Ольга Харлан з ексчоловіком Дмитром Бойком / Фото з інстаграму

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Про роман з італійцем Луїджі Самеле

У гарячого італійця Ольга Харлан закохалась, коли була одружена з Дмитром Бойком. Однак на той момент їхній шлюб уже тріщав по швах.

Через те, що я була заміжня, я не могла проявляти симпатію в його бік. Коли вже пішла розмова, що ми розлучаємося з моїм колишнім чоловіком, тоді Луїджі активізувався,

– пригадала фехтувальниця.

Ольга Харлан з Луїджі Самеле / Фото з інстаграму шаблістки

До слова, спортсмени заочно знали одне одного з 18 років. Ба більше, ще в юності Ольга приваблювала італійця як жінка.

"Я завжди знала, що є такий Луїджі Самеле, італієць, спортсмен, хороший фехтувальник і симпатичний хлопець", – з гумором зауважила Харлан.

Нагадаємо, у серпні Ольга Харлан привозила бойфренда в Україну. Вона влаштувала йому велику родинну програму в рідному Миколаєві – познайомила з бабусями, дідусем.