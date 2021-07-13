О своем решении уйти со сцены и телевидения она заявила в свое 40-летие 12 июля. Она призналась, что это не связано с ее замужеством.

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Было бы правильным написать "Все только начинается". Но все заканчивается... Завершаются 25 ярких лет на TV и 15 лет в музыкальной карьере Ольги Горбачевой. Я приняла решение завершить проект. Оно вызревало несколько лет и не связано с моим замужеством. При первой же нашей встрече я поделюсь с вами этой длинной историей,

– заявила Ольга Горбачева.

Впрочем, фанаты артистки не останутся ни с чем, ведь Горбачева планирует дать прощальный тур по городам Украины уже осенью этого года. Ольга также поблагодарила всех своих поклонников за годы поддержки.

Что известно об Ольге Горбачевой?

Артистка из Кривого Рога начала свою телевизионную карьеру, когда она училась в университете в Киеве. Она работала на музыкальном канале BIZ TV. Впоследствии звезда работала программным директором "Русское радио" и вела прямые эфиры в шоу "Доброе утро, Украина" и "Студия 5М" на Первом государственном телеканале.

Ольга Горбачева также работала шеф-редактором и ведущей программы "Мелорама" на канале "Интер" и была ведущей многих конкурсов, за что в 2007-м получила награду "Золотое перо" как "лучшая ведущая развлекательных программ на телевидении". Некоторое время она была ведущей утреннего шоу Guten Morgen на телеканале М1 в паре с Андреем Кузьменко, а затем стала ведущей украинского реалити-шоу Big Brother.

Параллельно с работой журналиста Горбачева развивала музыкальную карьеру под псевдонимом Арктика. Она выпустила русскоязычные альбомы "Герои", "Белая здезда", "7 жизней женщины" и "Сила", а в 2012-м запустила авторский музыкально-журналистский проект "Жизнь замечательных мужчин".

Что касается личной жизни артистки, то она заслуживает сюжета голливудского фильма. За любимого Юрия Никитина она впервые вышла замуж в 2007 году, но через 2 года развелась. В 2011-м они снова закрутили роман, в 2014-м у них родилась дочь Серафима, а в 2016-м она повторно вышла замуж за мужчину. Также у них есть старшая дочь Полина. Горбачева взяла для официальных документов фамилию мужа, но для творчества – оставила девичью.

Данные взяты из "Википедии"