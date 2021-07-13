О своем решении уйти со сцены и телевидения она заявила в свое 40-летие 12 июля. Она призналась, что это не связано с ее замужеством.
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Было бы правильным написать "Все только начинается". Но все заканчивается... Завершаются 25 ярких лет на TV и 15 лет в музыкальной карьере Ольги Горбачевой. Я приняла решение завершить проект. Оно вызревало несколько лет и не связано с моим замужеством. При первой же нашей встрече я поделюсь с вами этой длинной историей,
– заявила Ольга Горбачева.
Впрочем, фанаты артистки не останутся ни с чем, ведь Горбачева планирует дать прощальный тур по городам Украины уже осенью этого года. Ольга также поблагодарила всех своих поклонников за годы поддержки.
Что известно об Ольге Горбачевой?
- Артистка из Кривого Рога начала свою телевизионную карьеру, когда она училась в университете в Киеве. Она работала на музыкальном канале BIZ TV. Впоследствии звезда работала программным директором "Русское радио" и вела прямые эфиры в шоу "Доброе утро, Украина" и "Студия 5М" на Первом государственном телеканале.
- Ольга Горбачева также работала шеф-редактором и ведущей программы "Мелорама" на канале "Интер" и была ведущей многих конкурсов, за что в 2007-м получила награду "Золотое перо" как "лучшая ведущая развлекательных программ на телевидении". Некоторое время она была ведущей утреннего шоу Guten Morgen на телеканале М1 в паре с Андреем Кузьменко, а затем стала ведущей украинского реалити-шоу Big Brother.
- Параллельно с работой журналиста Горбачева развивала музыкальную карьеру под псевдонимом Арктика. Она выпустила русскоязычные альбомы "Герои", "Белая здезда", "7 жизней женщины" и "Сила", а в 2012-м запустила авторский музыкально-журналистский проект "Жизнь замечательных мужчин".
- Что касается личной жизни артистки, то она заслуживает сюжета голливудского фильма. За любимого Юрия Никитина она впервые вышла замуж в 2007 году, но через 2 года развелась. В 2011-м они снова закрутили роман, в 2014-м у них родилась дочь Серафима, а в 2016-м она повторно вышла замуж за мужчину. Также у них есть старшая дочь Полина. Горбачева взяла для официальных документов фамилию мужа, но для творчества – оставила девичью.
Данные взяты из "Википедии"