В инстаграм-сториз Оля Фреймут сообщила, что перебирает архивные фото для того, чтобы напечатать их и создать семейные альбомы. Более того, она хочет систематизировать воспоминания настолько, что вспоминает названия отелей и номера, в которых останавливалась.

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Ведущая поделилась кадрами с 2011 года с почти 700-тысячной аудиторией.

На одном из них она изображена с дочкой Златой, которую родила от британского ухажера Нила. Они позировали на фоне Эйфелевой башни в Париже. По словам Оли Фреймут, в тот вечер дочь "просилась в такси", а она "упорно требовала идти пешком".



Оля Фреймут с дочерью в Париже / Фото с инстаграм-сториз

На другом фото Злата позирует уже сама, а позади нее – огни Эйфелевой башни.



Дочь Оли Фреймут в Париже / Фото с инстаграм-сториз

В Париже Оля Фреймут сделала фотографию, которая сейчас отнюдь не соответствует ее статусу коуча по этикету. Ради кадра на фоне граффити она уселась на землю.

"Это фото из Парижа так и не подлежит объяснению, почему я расселась на земле", – прокомментировала Оля Фреймут.



Оля Фреймут в Париже / Фото с инстаграм-сториз

На последнем опубликованном фото из архивов звезда изображена на итальянском курорте Порто-Черво рядом с нестандартным памятником.

Были в моей биографии времена, когда фотографировалась с памятниками. Теперь фотографии в моем телефоне другие – мало меня, много тех, кого люблю. Телефон как сердце,

– сказала знаменитость.



Оля Фреймут в Италии / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, сейчас для семейного отдыха Оля Фреймут также выбирает зарубежные курорты. Несколько недель назад она вернулась из Греции, где отдыхала с мужем и детьми.