Накануне Международного женского дня, 7 марта, Олег Винник выступил в Броварах. Грандиозный концерт прошел без соблюдения карантина – зрители не соблюдали дистанцию и были без масок. Фото артиста в переполненном зале возмутили сеть.

Ситуация с коронавирусом в стране стремительно ухудшается. Так, Киев и область находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню. Однако даже после усиления карантина звезды первого эшелона украинского шоу-бизнеса продолжают собирать полные залы. На днях народный любимец Олег Винник отличился громким концертом без соблюдения карантинных норм.

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Концерт Олега Винника в Броварах

7 марта певец выступил в Броварах Киевской области с шоу-программой "Безумная любовь". Мероприятие состоялось в концерт-холле одного из крупнейших в Украине торгово-развлекательных центров "Терминал", который вмещает 1500 человек. Судя по фото с концерта, билеты были распроданы без соблюдения карантина, ведь все места в большом зале были заняты. Отметим, что согласно действующим нормам, рассадка зрителей должна быть через одного.

"Бровары 7. 03. 2021", – лаконично подписал фото Олег Винник.

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Реакция сети на концерт Олега Винника

На новый пост покорителя женских сердец отреагировали сотни пользователей. Среди поклонников есть те, кого не на шутку возмутил концерт кумира. Пользователи отметили, что мероприятие состоялось не только без соблюдения дистанции, но и с нарушением масочного режима:

Началось. Коронавирус прошел?

Лучше все же с масками;

А как же карантин, столько людей;

Для таких не существует карантина и никаких законов. Позор.

Однако большинство поклонниц Олега Винника выразили восторг от долгожданного концерта. Пользовательницы засыпали артиста комментариями и заявили, что ждут его с концертами в других городах Украины и даже за рубежом. Похоже, увеличение заболеваемости коронавирусом отнюдь не пугает поклонниц певца: