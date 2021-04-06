Популярный украинский певец Олег Винник не афиширует детали личной жизни напоказ, что еще больше подогревает интерес к нему. На днях артист признался, что популярность надо завоевывать другим методом.

Знаменитый украинский певец Олег Винник лишь через несколько лет получил звание народного любимца. В новом интервью он поделился, почему не рассказывает о своей семье и хочет ли сам называть себя королем украинской поп-музыки.

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Олег Винник о личной жизни

Музыкант признался, что не хочет манипулировать поклонниками или заставлять их говорить о его жизни. Он отметил, что каждый по-разному приобретает популярность в мире шоу-бизнеса. По мнению Олега Винника, семья или близкие не должны играть роли в твоем развитии как певца.

Кто-то поддерживает свою популярность пиаром: показывает свое белье, детей по всему миру или жен. Мне кажется, что все это неважно... Как только у тебя не будет материала, той любви, искры в глазах, того счастья и задора – все, ничего не поможет,

– убежден Винник.

Артист добавил, что совсем не хочет, чтобы на него вешали штампы, якобы он ловелас и покоритель женских сердец. Над таким образом он иронизирует. Зато убежден, что смог очаровать украинок благодаря трогательным текстам песен, которые близки каждому.

Олег Винник не может разбивать сердца, Олег Винник наоборот пытается их склеивать, думать об этом сердце, не разбивать,

– поделился певец.

Интервью с Олегом Винником: смотрите видео онлайн

Напомним, Олег Винник и ранее высказывался относительно того, почему скрывает личную жизнь. Он заявлял, что является очень счастливым. Артист заметил, что не скрывает избранницу, а просто не афиширует свои отношения. После того, как журналисты отслеживали каждый его шаг, звезда решил сделать все для того, чтобы личная жизнь осталось вне поля зрения публичности.