Популярний український співак Олег Винник не афішує деталі особистого життя напоказ, що ще більше підігріває цікавість до нього. Днями артист зізнався, що популярність треба завойовувати іншим методом.

Знаменитий український співак Олег Винник лише за кілька років отримав звання народного улюбленця. У новому інтерв'ю він поділився, чому не розповідає про свою сім'ю та чи сам хоче називати себе королем української попмузики.

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Олег Винник про особисте життя

Музикант зізнався, що не хоче маніпулювати прихильниками чи змушувати їх говорити про його життя. Він зауважив, що кожен по-різному здобуває популярність у світі шоу-бізнесу. На думку Олега Винника, сім'я чи близькі не мають грати ролі у твоєму розвитку як співака.

Хтось підтримує свою популярність піаром: показує свою білизну, дітей по всьому світі чи дружин. Мені здається, що все це неважливо... Як тільки у тебе не буде матеріалу, тієї любові, іскри в очах, того щастя й запалу – все, нічого не допоможе,

– переконаний Винник.

Артист додав, що зовсім не хоче, щоб на нього вішали штампи, нібито він ловелас і підкорювач жіночих сердець. Над таким образом він іронізує. Натомість переконаний, що зміг зачарувати українок завдяки зворушливим текстам пісень, які близькі кожній.

Олег Винник не може розбивати серця, Олег Винник навпаки їх намагається склеювати, думати про це серце, не розбивати,

– поділився співак.

Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Олег Винник і раніше висловлювався щодо того, чому приховує особисте життя. Він заявляв, що є дуже щасливим. Артист зауважив, що не приховує обраницю, а просто не афішує свої стосунки. Після того, як журналісти відстежували кожен його крок, зірка вирішив зробити все для того, щоб особисте життя залишилося поза увагою публічності.