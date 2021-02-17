Популярный украинский певец, любимец женщин Олег Винник дал откровенное интервью, в котором поделился личным. Артист рассказал, что не скрывает свою любимую, а просто не манипулирует семьей и является счастливым.

Олег Винник является одним из тех артистов, которые держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Он не рассказывает о родных, скрывает от публики свою возлюбленную. Исполнитель признается, что сейчас он очень счастлив и не стремится, чтобы о его семье говорили в СМИ.

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Олег Винник о жене и семье

Певец отметил, что он не скрывает избранницу, а просто не афиширует свои отношения. После того, как журналисты отслеживали каждый его шаг, Винник решил сделать все для того, чтобы личная жизнь осталась без внимания.

"Я никого не скрываю, не афиширую, не рассказываю. Помню, как во время отдыха в Доминикане говорили обо мне, детях, моем продюсере. Тогда была информация сколько я отдыхал, с кем и тому подобное. Есть такие моменты в жизни, в которые хочется побыть без камер. Например, как артист может приехать на похороны своей мамы, когда рядом с ним идет журналист с камерой? Когда у человека умирают родственники, он будет на похоронах показывать прямой эфир? Что вы хотите увидеть? Как я плачу, как я смеюсь?", – эмоционально высказался Олег.

Я твердо решил, что надо делать так, чтобы к тебе не лезли. Даже если все покажу, то не поверят, будут что-то искать,

– подчеркнул Винник.

Артист подчеркнул, что он не из тех людей, которые манипулируют своей семьей. Сейчас он очень счастлив: "Я сегодня являюсь счастливым человеком. Даже, если мне завтра придется слечь или умереть, я счастлив, благодарен за все. Любите друг друга. В этой жизни нет ничего лучше. Я бесконечно счастлив. Артист должен быть счастливым".

Интервью Олега Винника: смотрите видео онлайн