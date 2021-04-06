У известного украинского режиссера, бывшего пленника Кремля Олега Сенцова в декабре 2020 года родилась дочь Эмма. Мать девочки рассказала, что режиссер исчез после того, как узнал о беременности. За 3,5 месяца жизни Эммы он видел ее лишь несколько раз.

Юлия Бабич, у которой были отношения с Олегом и родила от него девочку, на личной странице в фейсбуке опубликовала сообщение, в котором рассказала, как он бросил ее и дочку.

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Юлия Бабич об отношениях с Олегом Сенцовым

Женщина отметила, что было много запросов в друзья в фейсбуке, что показалось ей подозрительным. Через знакомых она искала страницу отца своего ребенка, чтобы проверить, не связано ли это с ним. Юлия добавила, что сама она не может найти аккаунт Сенцова, поскольку муж заблокировал ее.

Оказалось, что он имеет право обнародовать личное, связанное со мной и Эммой. А я, как идиотка, все это время молчала, оберегая его репутацию,

– подчеркнула Юлия.