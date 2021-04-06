Его не было всю беременность, – мать дочери Олега Сенцова рассказала правду об их отношениях
У известного украинского режиссера, бывшего пленника Кремля Олега Сенцова в декабре 2020 года родилась дочь Эмма. Мать девочки рассказала, что режиссер исчез после того, как узнал о беременности. За 3,5 месяца жизни Эммы он видел ее лишь несколько раз.
Источник:фейсбук Юлии Бабич
Юлия Бабич, у которой были отношения с Олегом и родила от него девочку, на личной странице в фейсбуке опубликовала сообщение, в котором рассказала, как он бросил ее и дочку.
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Юлия Бабич об отношениях с Олегом Сенцовым
Женщина отметила, что было много запросов в друзья в фейсбуке, что показалось ей подозрительным. Через знакомых она искала страницу отца своего ребенка, чтобы проверить, не связано ли это с ним. Юлия добавила, что сама она не может найти аккаунт Сенцова, поскольку муж заблокировал ее.
Оказалось, что он имеет право обнародовать личное, связанное со мной и Эммой. А я, как идиотка, все это время молчала, оберегая его репутацию,
– подчеркнула Юлия.
"Я не могу написать это в комментариях под его заметкой, поскольку заблокирована. Поэтому объясняю здесь. Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Он до сих пор называет отношения, от которых родился ребенок, ошибкой. Его не было всю беременность. Он отказался финансово помогать с учетом беременности, а деньги дал человек, против которого он рьяно публично выступает", – рассказала Юлия.
Он появился перед родами. Не успел на них, потому что были "важные встречи". Побыл 10 минут. Да, он записан в свидетельстве о рождении Эммы. Хотя в последний момент заявил, что плохо понимает украинский язык и даст имя, а не фамилию. Но потом все-таки фамилию дал,
– поделилась Бабич.
Юлия отметила, что на первый Новый год дочери, когда ей было всего 2 недели, Сенцов вместе с женщиной, с которой начал встречаться после того, как узнал о беременности, поехал в Одессу пить просеко. Из-за его отсутствия Эмма была лишена грудного вскармливания, поскольку Юлии не было с кем оставить ее, а самой срочно понадобилась операция.
Эмма – дочь Олега. Я хочу, чтобы он был в ее жизни. Но пока не вижу взаимного желания. За все 3,5 месяца жизни Эммы Сенцов видел ее несколько раз. Последний раз 3 марта. Когда я написала, что дочке плохо, он заблокировал меня в фейсбуке. Возможно, чтобы я не расстраивалась, когда буду читать такие правильные сообщения о том, что нет ничего важнее здоровья ребенка. Но почему-то не своего ребенка,
– подчеркнула Юлия.
Женщина добавила, что также неидеальна, обидела любовницу Олега. Ежемесячно режиссер присылает дочери финансовую помощь.
Это его обязанность. Но все равно благодарны, что не приходится напоминать. Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Возможно, появится когда-нибудь. Дверь до сих пор открыта. Но у Эммы есть мама. А у мамы есть друзья. И благодаря этим друзьям, мы с Эммой на плаву и счастливы. А у папы есть кино. Я считаю, что у нас были удачные отношения! Потому что в них родилось чудо! Лучшая девочка во всем мире!
– написала в публикации Юлия.
Младшая дочь Олега Сенцова
- Новость о том, что режиссер в третий раз стал отцом, появилась в сети 5 февраля. Сенцов не рассекречивал имя матери ребенка, однако украинские СМИ писали, что ею может быть журналистка и активистка Юлия Бабич.
- В Фейсбуке женщина распространяет много фото с новорожденной девочкой с хэштегом #Малютка Олеговна.
- На днях в своем фейсбуке режиссер опубликовал сообщение, в котором отметил, что с матерью его ребенка были неудачные отношения, а известие о появлении будущего малыша появилось после завершения этих отношений.
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