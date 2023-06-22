Олег Винник эмоционально ответил, почему исчез и молчал о войне в Украине: "Что я буду доказывать?"

Украинский певец Олег Винник еще до начала полномасштабного вторжения России отправился в Германию на лечение. Все это время артист очень мало говорил о войне. Теперь Винник, наконец, ответил, почему не выходил на связь и молчал о событиях в Украине.

Напомним, что все посты Олега Винника в соцсетях, в том числе и те, в которых артист выступил против России, удалены. Сам певец говорит, что не имеет доступа к своим страницам и уже написал заявление в полицию.

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Винник также объяснил, почему не выходил на связь и молчал о полномасштабной войне в Украине. Артист, прежде всего, подтвердил, что еще до начала российского вторжения он уехал на лечение в Германию и находится в Берлине.

Певец говорит, что не знал, что говорить и как их поддерживать. По его мнению, певца никто не слушал бы, потому что он не в Украине.

Выходи к людям – не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь? Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну, я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?

– эмоционально сказал Винник.

Напомним, что это первое интервью Винника после того, как он перестал появляться на публике. Журналистка заявила, что опубликует полную запись разговора с артистом после того, как на ее YouTube-канале наберется достаточное количество подписчиков.

Однако она показала 40-секундный анонс по общению с Винником. В нем он заявил, что действительно сейчас имеет серьезную болезнь, которой в Германии болеет 2%. В анонсе певец заявил, что сожалеет только об одном – что не держит в руках оружие и что он не на передовом.

К слову, еще с апреля 2022 Олег Винник перестал выходить на связь с поклонниками и освещать тему войны. С ним продолжал общаться друг Роман Недзельский. По его мнению, певец вернется в Украину, но "всему свое время".