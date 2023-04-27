Началось с ковида: экс-муж Билозир рассказал о болезни Винника и объяснил, почему исчезли посты

Экс-муж Оксаны Билозир Роман Недзельский единственный в украинском шоу-бизе, с кем общается Олег Винник. Он впервые объявил, с чего началась его болезнь, и прокомментировал "чистку" соцсетей.

С Олегом Винником Роман Недзельский познакомился, когда тот собирал свой первый дворец "Украина", а сдружился во время войны, когда артист предложил свою помощь и купил рефрижератор более чем за 12 тысяч евро. Экс-муж Оксаны Билозир говорит, что певец "очень приятный человек, без звездных пафосных корон на голове", а в Германию уехал еще до вторжения России.

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Роман Недзельский рассказал о болезни Винника

Роман Недзельский заявил, что с Олегом Винником общался за 5 минут до интервью и опроверг слухи и об онкологии, и о его возвращении в Украину. По словам экс-директора дворца "Украина", в Германии он лечится от осложнений после ковида и гастрольной жизни, когда выступал "на холоде, на дожде, на морозе, на ветру".

Никакой онкологии нет. Олег Винник бодрячком. У него была неприятная болезнь, и она еще продолжается. Но это совершенно не связано с онкологией. У мужчин ближе к 50 начинают всплывать последствия их жизни – как они жили, сколько недосыпали, сколько недоедали, сколько концертов в день работали. С ковида все началось, причем еще до войны. Он уехал в Германию лечиться еще до войны, и так он там и остался, потому что было и второе и третье осложнения, к сожалению. Но люди выживают. Мы сильная нация,

– рассказал Роман Недзельский.

К тому же, он опроверг слухи, что в Украину и на сцену Винник не вернется. В Германии артист якобы адаптирует свою концертную программу.

"Он в студии работает, в Германии. Он работает, лечится, готовит хорошую программу. Он молодец", – добавил военнослужащий.

Роман Недзельский с Олегом Винником в Берлине / Фото из фейсбука

Кто "почистил" соцсети Олега Винника

В соцсети певец не выходил с 24 апреля 2022 года, когда поздравлял с Пасхой. Однако неделю назад с его личных страниц – фейсбука, инстаграма – исчезли все публикации. Фаны заговорили, что Олег Винник объявился в сети, но как выяснилось, это сделал не он, а его бывший менеджмент.

Это не Олег удалил, это его менеджмент последний, у них были все пароли. Он говорит: "Я в шоке", его просто поставили перед фактом. Даже мобильные номера, которые были, их все ликвидировали… Артисты, как дети, они очень наивны и доверчивы. И не всегда читают то, что подписывают,

– высказался Роман Недзельский.