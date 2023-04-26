О разводе Роман Недзельский рассказал случайно во время интервью блогеру Ростиславу Калацинскому. Оксану Билозир он назвал бывшей женой и заявил, что официально их брак распался в конце прошлого года. От певицы он получил повестку в суд, но ни на одно из заседаний так и не явился из-за военной службы.

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Оксана Билозир развелась с мужем

Просто банально я получил повестку в суд, и нас развели. Поскольку я в армии, я не мог прийти на судебное заседание, меня три раза не было, и нас автоматически развели и все. Я был против этого, ну Оксана подала. Сегодня мы уже официально не являемся мужем и женой,

– заявил Роман Недзельский.

Более того, после почти 33 лет брака они не поддерживают связь, Оксана Билозир якобы не интересуется, как ее экс-муж военный.

"Я же в армии, меня больше года уже нет дома. У нас в армии есть очень большая проблема, когда мужчины служат и получают информацию о том, что они теряют семьи. Я был одним из военных психологов, кто принимал эту информацию, как-то успокаивал. Но в то же время я знал, что у меня та же ситуация. И об этом мало кто знал", – поделился Недзельский.

Кстати, это фото Оксана Билозир опубликовала в июле 2022 года в день его рождения, называла "одаренным Богом" и восхищалась достойным мужским шагом – "встать на защиту семьи, Украины". Похоже, проблемы в браке начались уже после. Сам Роман Недзельский тоже говорит, что "в прошлом году все было нормально", он даже приезжал во Львов на Пасху, и они вместе святили куличи.

Оксана Билозир с экс-мужем Романом Недзельским / Фото из инстаграма певицы