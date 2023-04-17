"Таким шутить нельзя": блогер назвал страшный диагноз Олега Винника

Прошел почти год, как Олег Винник исчез из публичного пространства и уехал в Берлин. Все говорят, что он болен, но никто не знает, на что. Ютуб-блогер Богдан Беспалов поделился сплетнями, что у певца была онкология.

Богдан Беспалов, называющий себя "папа-сплетник", объявил, что в Германии Олег Винник борется с последствиями онкоболезни. К тому же, возвращаться в Украину он якобы не планирует.

Читайте также "Дуракам доказывать не будем": обиженные фанаты Винника показали, как и за что его отметили в ВСУ

Чем болеет Олег Винник

Болеет он онкологическим заболеванием… Достаточно тяжело его переносил, перенес, лечится. Находится в Берлине,

– заявил Богдан Беспалов.

Более того, он возмутился, что звездные друзья, такие как Маша Ефросинина, Оля Полякова, Слава Демин, прикрывают Олега Винника и водят за нос его аудиторию.

"Мы были первыми на ютубе, кто назвал его диагноз, ведь ни Слава Демин, ни Маша Ефросинина, ни Оля Полякова – никто не хотел озвучивать диагноз, потому что у нас все толеруется в обществе шоубизнесовом, у нас все улыбаются друг другу, играют по правилам. У нас нет такого, чтобы рассказать правду, как оно есть", – эмоционально прокомментировал блогер.

От одного из "котят", то есть подписчика, работающего в клинике, где лечится Олег Винник, он узнал, что певец "не вернется в Украину". Такой вывод тот сделал после общения с близким человеком из его окружения.

Если вы тоже поищете информацию в европейских источниках патентов товарного знака, то Олег Винник успел запатентовать свое имя именно в Германии. Так что, скорее всего, Олег не вернется,

– подытожил ютуб-блогер.

Он добавил, что Виннику пора "выйти из своей зоны комфорта и в конце концов нарушить молчание".

Судя по комментариям, в болезнь Винника поверили не все – одни пожелали быстрого выздоровления, а другие посоветовали не заигрывать с болезнью:

"Олегу Виннику желаю выздороветь от страшного недуга. Он талант. Ждем его в Украине";

"Дай Бог, чтобы Олег поправился и поборов свою болезнь дарил свои песни";

"Олегу Виннику желаю быстрого выздоровления и возвращения на родную землю. Где его любят и ждут многие его поклонники. Большое спасибо Олегу, что помогает нашей армии. Я не верю, что Олег не вернется в Украину, которую он так любит";

"Я вообще не понимаю, как можно Виннику верить. Если о его болезни ложь, то таким шутить нельзя, потому что он обязательно этим заболеет";

"Если бы оно болело, то вышел бы и сказал бы, а не как девчонка трусливая держит интрижку".

Напомним, Оля Полякова, которую Богдан Беспалов обвиняет в подыгрыше Олегу Виннику, первая оговорилась о его болезни. Еще в июне 2022 года она призналась, что у артиста "серьезные проблемы со здоровьем были", однако не стала раскрывать детали и попросила "дать ему самому рассказать, что там происходит".

В то время как на днях певица иронически прокомментировала исчезновение Винника: "Он жив вообще? Может он не может говорить? Я слышала, что он болеет. Кто его знает, что с ним происходит".