Олег Скрипка отыграл четыре концерта под Бахмутом: кто из артистов в ВСУ его пригласил

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступил для украинских воинов, которые героически защищают Бахмут. На фронт его пригласил основатель "Культурного десанта" Коля Серга. Какими были концерты, смотрите дальше.

Целый год полномасштабной войны Олег Скрипка выступает с благотворительными концертами по всему миру и сам готов пойти на фронт, "когда будет необходимость". Однако пока приехал под Бахмут как артист.

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Олег Скрипка выступил под Бахмутом

По приглашению "Культурного десанта" и Коли Серги Олег Скрипка отыграл четыре концерта для 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка – для 9-го отдельного мотопехотного батальона "Винница", 10-го отдельного мотопехотного батальона "Полесье", 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" и танкового батальона.

Безусловно, усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом. Да не знаю, кто больше заряжается: ребята от моей музыки, или я от их стальной воли,

– прокомментировал Олег Скрипка.

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Вместе с лидером "ВВ" к украинским защитникам приехали Сергей Асафатов, участник "Голоса страны" Александр Лозовский и музыкант Александр Гордеев. Его сына Алексея нашли в подвале под Бахмутом. Он полтора месяца пролежал среди убитых и тяжело раненых собратьев, ел крошки, пил из луж и похудел до 42 килограммов. Воина считали пропавшим без вести, но его нашел и спас доброволец ВСУ из Новой Зеландии. Сейчас юноша в госпитале в Днепре.