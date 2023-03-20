Целый год полномасштабной войны Олег Скрипка выступает с благотворительными концертами по всему миру и сам готов пойти на фронт, "когда будет необходимость". Однако пока приехал под Бахмут как артист.

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Олег Скрипка выступил под Бахмутом

По приглашению "Культурного десанта" и Коли Серги Олег Скрипка отыграл четыре концерта для 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка – для 9-го отдельного мотопехотного батальона "Винница", 10-го отдельного мотопехотного батальона "Полесье", 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" и танкового батальона.

Безусловно, усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом. Да не знаю, кто больше заряжается: ребята от моей музыки, или я от их стальной воли,

– прокомментировал Олег Скрипка.

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Вместе с лидером "ВВ" к украинским защитникам приехали Сергей Асафатов, участник "Голоса страны" Александр Лозовский и музыкант Александр Гордеев. Его сына Алексея нашли в подвале под Бахмутом. Он полтора месяца пролежал среди убитых и тяжело раненых собратьев, ел крошки, пил из луж и похудел до 42 килограммов. Воина считали пропавшим без вести, но его нашел и спас доброволец ВСУ из Новой Зеландии. Сейчас юноша в госпитале в Днепре.