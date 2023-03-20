Цілий рік повномасштабної війни Олег Скрипка виступає з благодійними концертами по всьому світу й сам готовий піти на фронт, "коли буде необхідність". Проте поки приїхав під Бахмут як артист.

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Олег Скрипка виступив під Бахмутом

На запрошення "Культурного десанту" та Колі Сєрги Олег Скрипка відіграв чотири концерти для 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка – для 9-го окремого мотопіхотного батальйону "Вінниця", 10-го окремого мотопіхотного батальйону "Полісся", 11-го окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь" та танкового батальйону.

Безумовно, є втома, але наші хлопці вкрай мотивовані та сильні духом. Та не знаю, хто більше заряджається: хлопці від моєї музики, чи я від їхньої сталевої волі,

– прокоментував Олег Скрипка.

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Разом з лідером "ВВ" до українських оборонців приїхали Сергій Асафатов, учасник "Голосу країни" Олександр Лозовський та музикант Олександр Гордєєв. Його сина Олексія знайшли у підвалі під Бахмутом. Він півтора місяця пролежав серед вбитих і важко поранених побратимів, їв крихти, пив з калюж і схуд до 42 кілограмів. Воїна вважали зниклим безвісти, але його знайшов і врятував доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Зараз хлопець у шпиталі в Дніпрі.