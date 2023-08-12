Напомним, что "Культурный Десант" помогает поддерживать боевой дух и морально-психологическое состояние военных на передовой. К команде Серги уже присоединились Александр Чемеров, Александр Ярмак, Светлана Тарабарова, Павел Вышебаба и многие другие известные культурные деятели.

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Олег Спринка признается – был поражен тем, что Коля Серга ушел на фронт.

Я был с ним знаком, хороший поэт, все там есть, и русскоязычный контент… И здесь война, и он идет на фронт, создает "Культурный десант", и он переходит на украинский язык. Я просто был в шоке, я был реально в шоке,

– сказал солист ВВ.

Справка! Коля Серга в первые дни полномасштабного вторжения встал на защиту Одессы. Он рассказывал, что другой вариант для себя не видел. Впоследствии стал учиться на снайпера, но вместе с тем нашел другой фронт – "Культурный десант". Артист часто бывает на передовой, где он поддерживает защитников.

Также Скрипка высказался о "переобувшихся артистов". По его словам, кто-то из них как страус, спрятал голову в песок, кто-то скрылся из горизонта.

"Просто эстрадка всегда была очень конъюнктивной. Когда люди идут на концерт эстрадного артиста, они должны понимать, что наблюдают на сцене бизнесмена, иногда подпевающего. А в эру искусственного интеллекта им не нужно будет петь вообще", – считает Олег.

Смотрите интервью с Олегом Скрипкой: видео

Кстати, недавно музыканты "Культурного десанта" Коля Серга, Саша Чемеров и Миша Крупин выпустили иронический трек "Белгород". В клипе появляется даже генерал Залужный. В тексте артисты саркастически призывают белгородцев не бояться и обещают свободу от московских властей.