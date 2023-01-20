Скрипка дал свою версию, что нужно сделать с русской культурой после победы

Украинский музыкант и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка не скрывает, что выступал в России до 2014 года. Сейчас он радуется, что украинская культура возвращается к истокам, но здесь главное полностью искоренить все русское. Он считает, что культуру страны-агрессора следует закрыть "на карантин".

В интервью 24 Каналу Олег Скрипка рассказал, что хорошо зарабатывал в России до 2014 года. Он до сих пор считает правильным решением зарабатывать средства там, потому что после этого артист вкладывал их в украинские культурные проекты. Сейчас он не знает, будет ли Украина сотрудничать с "хорошими русскими" после победы над Россией.

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Мы не можем знать, как это будет. Сначала нужно победить. Мы ведь не знаем, как произойдет победа. Конечно, мы хотим, чтобы это произошло быстро. Чтобы наши военные зашли в Крым на другие временно оккупированные территории, выгнали оттуда россиян. Тогда русскую культуру надо "закрыть" на карантин,

– комментирует Скрипка.

Артист вспомнил роман украинского писателя Василия Кожелянко "Дефиляда в Москве", где украинцы во Второй мировой войне победили россиян и немцев, как проходил парад в Москве и что украинцы "закрыли" на карантин Россию и культуру.

"Если мы будем следовать этому сюжету – то это будет прекрасно. Сейчас – мы в стадии войны, но мы больше Украина, чем была до начала этой войны. И сможем ли мы остаться Украиной после войны?" – подытожил Скрипка.



Олег Скрипка считает, что русскую культуру нужно закрыть "на карантин" / Фото 24 Канала, Ульяна Журба

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Напомним, что лидер группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо раньше рассказывал, что большинство украинцев, ранее общавшихся на русском, начали переходить на украинский язык. Все потому, что война оказала серьезное влияние на культуру украинцев. Оттуда пошло и восхищение всем украинским и вытеснение российского продукта:

"Почему? Потому что "вызрел" народ… Российские ракеты наделали много горя, но они и сделали определенный толчок к пониманию того, что все, что связано с россией – от языка к культуре, это абсолютное зло в планетарном масштабе. Люди начали прозревать. И сейчас, когда мы приезжаем с концертами в те регионы, хотя теперь это горячие точки военных, там никому ничего не нужно объяснять. Все, кто держат оружие и есть на передовой, с нами "в гармонии"", – объяснял певец.