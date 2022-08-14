Об этом 24 каналу сказал лидер группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо. Он признался, что в 2014 году, когда группа приезжала в восточные области Украины, к примеру в Северодонецк, ее там воспринимали "бандеровской" или очень радикальной.

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По его словам, тогда это была абсолютно та же война, как и сейчас. Но теперь их песни невероятно популярны, к ним огромное внимание.

Почему? Потому что "вызрел" народ... российские ракеты наделали много горя, но они и сделали определенный толчок к пониманию того, что все, что связано с россией – от языка до культуры, это абсолютное зло в планетарном масштабе,

– пояснил Леньо.

Он убеждает, что россия – это страна, как черная дыра, она не производит ничего хорошего, она настроена на уничтожение.

"И люди начали прозревать. И сейчас, когда мы приезжаем с концертами в те регионы, хотя теперь это горячие точки военных, там никому ничего не надо объяснять. Все, кто держат оружие и находятся на передовой, с нами "в гармонии", – признался певец.

По его мнению, сейчас идет очень интересный и важный исторический момент персональной эволюции каждого украинца.

Многие в шоке от зверств российской армии. Кое-кто из тех людей, которые остались в оккупации, верил, что россияне ничего им не сделают, потому что чувствовал их, наверное, близкими себе или братьями. Но после таких ужасов оккупантов, один человек мне сказал, что он не будет больше разговаривать на русском хотя бы потому, чтобы не иметь с ними ничего общего,

– рассказал Леньо.

Он добавил, что сейчас идет эволюция понимания того, что мы на светлой стороне, и Украина должна быть украинской, а все, что связано с россией, должно быть забыто нами. "И я чувствую большую разницу, сейчас у нас огромный прогресс", – добавил артист.

Иван Леньо о музыке во время войны и эволюции украинцев: видео