Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка вспомнил, как ударил идеолога "русского мира" александра дугина. Его дочь дара недавно погибла в результате взрыва авто.

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Олег Скрипка вспомнил, как ударил дугина

Исполнитель опубликовал вырезку из газеты конца 90-х, в которой описали конфликт Скрипки и дугина. Это произошло после выступления группы в московском клубе.

Александр Дугин начал "вещать" различные украинофобные заявления, поэтому Олег Скрипка решил уйти из клуба. Он столкнулся с путинистом, который вылил на него поток ругательств. Артист не удержался и "нанес молниеносный удар ногой в челюсть".

Еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они окончились нашей победой. Слава Украине,

– поделился музыкант.



Вырезка из газеты / Фото из инстаграма Скрипки

Что известно о дугине и гибели его дочери

Вечером 20 августа на трассе под Москвой взорвался автомобиль Дугиной, дочери идеолога "русского мира". Инцидент мог случиться с участием членов "Национальной республиканской армии".

Сам Дугин – основополагающий идеологии "русского мира" и неоевразийства, согласно которой россия должна властвовать над другими государствами. Он требовал от кремля быть более агрессивными и выступал с безумными речами, в которых призывал убивать украинцев.

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