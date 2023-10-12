Нужно доказать право быть украинцем, – Скрипка хочет ввести экзамены для тех, кто сбежал

С началом полномасштабного вторжения многие украинцы выехали за границу в более безопасные места. В то же время у них до сих пор есть паспорт гражданина Украины. На днях об этом высказался лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Он считает, что украинский паспорт нужно подтвердить. Для этого артист предложил ввести экзамен.

Интересно Олег Скрипка оскандалился заявлением о красивых женщинах, которые сами виноваты в насилии: "Как жертвы"

Олег Скрипка хочет ввести экзамен для украинцев

Певец убежден, что многие украинцы, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу, просто боялись, другие – не чувствуют себя украинцами. В то же время, по его мнению, многие еще вернутся назад.

Одни уехали – трусы, просто у них реально панические атаки, у них есть на это право. Есть те, кто не чувствует себя украинцами, хотя у них есть украинские паспорта. Есть перевзуванцы,которые выехали и изображающие из себя украинцев... Есть люди, у кого разбомбили дома, им негде жить. Они уехали, они там волонтерят, они украинцы,

– поделился исполнитель.

Поэтому, по словам Олега Скрипки, для тех, кто выехал за границу, но у кого будет украинский паспорт и захочет вернуться, нужно ввести экзамены. По мнению артиста, это может помочь стране с "перевзуванцами".

"Быть украинцем, иметь украинский паспорт — это будет в будущем большая ценность. Примем этот тезис за наш ориентир, мы к этому стремимся, и если ты сбежал, ты должен доказать право быть украинцем. Какие-то экзамены сдавать", — отметил певец.

Интервью с Олегом Скрипкой: смотрите видео онлайн

Что Скрипка говорит о мужчинах, которые сбежали за границу: коротко

Артист считает, что в Украине сложная, но не тотальная война. По его мнению, сто процентов мужчин не должны оставаться в стране. Певец говорит, что кто хочет уехать за границу – пусть уезжает, а других нужно поощрять остаться.

"Если чувак хочет убежать и он не мотивирован, то какой из него воин будет? Политика запрета никогда не работала", — отметил Скрипка.