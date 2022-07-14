"Нас спасло 10 минут": Олег Скрипка ехал в центр Винницы, когда россияне ударили ракетами

Около 11:00 две российские ракеты типа "Калибр" ударили по Виннице. Оккупанты попали в гражданский объект вблизи Дома быта "Юбилейный". Это произошло за 10 минут до того, как там должен был появиться Олег Скрипка с командой.

В четверг, 14 июля, Олег Скрипка был в Виннице. В город он приехал с благотворительным концертом, который должен был состояться в 19:00 в одном из местных пабов. Днем артист хотел выступить для военных и около 11:00 назначил встречу с организатором мероприятия – в том месте, куда попали российские ракеты "Калибр".

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Как Олег Скрипка чудом спасся в Виннице

Сегодня должен был пройти наш концерт в поддержку Украины в городе Винница. Мы намеревались посетить военных, как это происходит в каждом городе, в который мы приезжаем с благотворительными концертами. Мы встретились с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени,

– шокировал Олег Скрипка.

"Пока враг лжет о ликвидации еще одной военной базы, мы видим собственными глазами реальность их "спасательной спецоперации" – 20 погибших и 90 раненых. Ракетные удары рашистов по Виннице попали в парковку близ Дома быта "Юбилейный" и частично разрушили медицинско- центр", – подчеркнул лидер группы "Вопли Видоплясова".

По состоянию на 19:00 известно о 22 погибших, трое из которых – дети. За медицинской помощью обратились более 100 человек: 64 – госпитализированы, 34 – в тяжелом состоянии. Пропавшими без вести числятся 42 винничан. Разбор завалов продолжается.

"Светлая память всем погибшим. Не забудем, никогда", – заключил музыкант.

В Виннице погиб участник команды ROXOLANA

На вечер 14 июля у ROXOLANA и LAUD тоже был запланирован благотворительный концерт в рамках тура "Тримайся". Он должен был состояться в центре Винницы.

Часть членов команды певицы находилась на месте трагедии, когда произошел ракетный удар. Двое музыкантов – Евгений и Андрей – получили осколочные ранения. За их жизнь сражались врачи.

К сожалению, вскоре стало известно, что звукорежиссер Евгений Коваленко скончался от несовместимых с жизнью ранений.