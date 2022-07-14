О ранениях двух мужчин сообщила 24 канала представительница Оли Цыбульской. По ее словам, все живы, однако врачи продолжают оказывать им помощь в операционных.

К слову Из-за ракетного удара в Виннице член команды певицы Roxolana погиб: еще один борется за жизнь

Один из них – наш "звукач" Андрей. Также был наш "световик" – Дима. По состоянию на последние полчаса – оба живы, хотя ранены. Молимся за них,

– рассказала менеджер.

В своем инстаграмме Оля Цыбульская также оставила сторис об этом, правда, рассказала лишь об одном из раненых коллег.



Цыбульская рассказала, что ее коллега пострадал в Виннице / Скриншот из инстаграмма

Перед этим Цыбульская опубликовала щемящие сообщения о том, как россияне терроризируют Украину и причинили страшную боль винничанам.



Оля Цыбульская о трагедии в Виннице 14 июля / Скриншоты из инстаграмма

Следует добавить, что от трех ракетных ударов по центру города пострадали также два члена команды певицы ROXOLANA. Вместе с LAUD 14 июля они должны были дать концерт на месте трагедии. За несколько часов до события члены команды были там и вели подготовку. Один из них по имени Евгений скончался в больнице от несовместимых с жизнью ранений, другой мужчина Андрей до сих пор борется за жизнь.

Ракетный удар по Виннице: главное

14 июля в 10.12 в Виннице объявили воздушную тревогу. В 10.47 в пабликах начали появляться сообщения о взрывах в городе. Впоследствии эту информацию подтвердил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.

В результате ракетной атаки разрушены медицинский центр и дом быта "Юбилейный". Три ракеты попали в цель, еще 4 нашим защитникам удалось сбить.

После "прилетов" вспыхнул пожар. Огонь от нее опрокинулся также на стоянку с автомобилями. В результате занялись десятки автомобилей

По состоянию на 15.35 известно, что враг унес жизни по меньшей мере 20 человек, среди них – дети. 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, 50 из них – в тяжелом состоянии.

Важно! Спасательные операции на месте продолжаются. Для поиска пропавших звоните по номерам 67-01-20 или 103.